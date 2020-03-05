В РК временно ограничили движение большегрузов

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане введено временное ограничение движения для большегрузов, передает Kazakhstan Today.

В весенний период из-за снижения несущей способности конструктивных элементов трасс в Казахстане ограничено движение грузового автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.

В регионах страны ограничения вводятся в разное время, в зависимости от природно-климатических особенностей территории. Так, уже с 1 марта по 1 апреля ограничено движение на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей. С 23 марта по 1 мая ограничения будут действовать в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

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