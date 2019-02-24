В Казахстане временно отключат сайты некоторых госорганов

Р¤РѕС‚Рѕ: www.nitec.kz

Астана. 23 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане временно отключат интернет-ресурсы некоторых госорганов, передает Kazakhstan Today.

АО "Национальные информационные технологии" сообщило о проведении внеплановых работ на телекоммуникационном оборудовании, расположенном в серверном центре государственных органов с 21.00 23 февраля до 13.00 часов 24 февраля 2019 года.

В связи с этим будут недоступны следующие интернет-ресурсы: портал "Электронного правительства"; приложение "Мобильное правительство"; государственная база данных "Е-лицензирование"; сервисный программный продукт "Маркировка товаров"; сервисный программный продукт База "Монополист"; а также сайты Министерства информации и коммуникаций, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства здравоохранения, Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, Министерства национальной экономики, Комитета национальной безопасности, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции и Конституционного совета РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства