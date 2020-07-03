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В Казахстане введены в действие пять стандартов халал

02.07.2020, 13:16 8587
Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - С 1 июля 2020 года в Казахстане вводится в действие ряд новых национальных стандартов, в том числе стандарты в области халал, передает Kazakhstan Today.
 

Принятые стандарты в области халал имеют пакетный принцип применения, поэтому при производстве продукции халал необходимо руководствоваться требованиями данных стандартов одновременно", - сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.

 
Стандарт СТРК 3483-2019 "Продукция халал. Основные положения" устанавливает основные положения к продукции халал и к процессам ее производства, хранения, транспортирования и маркировки, а также четко определяет, какая продукция относится к халал, а какая нет, то есть запрещена.
 
СТ РК 3453-2019 "Продукция халал. Организации, осуществляющие деятельность по убою сельскохозяйственных животных и птиц" - это стандарт для организаций, осуществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных и птиц для производства пищевой продукции халал. Убой должен соответствовать требованиям, установленным законодательством в области ветеринарии, а места забоя должны быть предназначены только для халяльных животных и халяльного забоя.
 
СТРК 3485-2019 "Продукция халал. Порядок проведения подтверждения соответствия" - подтверждение соответствия продукции халал. Это процедура, результатом которой является документальное удостоверение соответствия объекта требованиям, установленным документами по стандартизации на продукцию халал. Таким документом является сертификат соответствия продукции халал, зарегистрированный в реестре выданных сертификатов.
 
СТ РК 3484-2019 "Национальный знак соответствия продукции халал. Технические требования и порядок маркирования" - стандарт устанавливает требования к форме, размеру и технические требования к национальному знаку соответствия производства продукции халал, а также порядок маркирования продукции халал.
 
Знак соответствия продукции халал - обозначение, служащее для информирования покупателей о прохождении продукцией, услугой процедуры подтверждения соответствия требованиям, установленным документами по стандартизации к продукции халал.
 
СТ РК 3454-2019 "Услуги общественного питания халал. Общие требования" - предприятия общественного питания всех форм собственности, различных типов и классов - ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная, предприятия быстрого обслуживания, буфет, кафетерий, кофейня, магазин кулинарии, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания халал, должны соответствовать требованиям данного стандарта.
 

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