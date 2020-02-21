В Казахстане запретили продажу населению опасных средств дезинсекции и дератизации

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане запретили продажу населению средств дезинсекции и дератизации 1, 2, 3 классов опасности, передает Kazakhstan Today.

С сегодняшнего дня запрещена реализация населению средств дезинсекции и дератизации 1, 2, 3 классов опасности. Данная временная санитарная мера позволит снизить риск нанесения вреда здоровью граждан и состоянию окружающей среды до внесения соответствующих изменений в законодательство РК", - сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК.

По информации ведомства, соответствующее постановление "О проведении санитарно-профилактических мероприятий" издано сегодня за подписью заместителя главного государственного санитарного врача РК Н. Садвакасова в связи с регистрацией случаев отравлений токсическими средствами, применяемыми в дезинсекционной и дератизационной деятельности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства