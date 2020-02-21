В Казахстане запретили продажу населению опасных средств дезинсекции и дератизации

С сегодняшнего дня запрещена реализация населению средств дезинсекции и дератизации 1, 2, 3 классов опасности. Данная временная санитарная мера позволит снизить риск нанесения вреда здоровью граждан и состоянию окружающей среды до внесения соответствующих изменений в законодательство РК", - сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК.
По информации ведомства, соответствующее постановление "О проведении санитарно-профилактических мероприятий" издано сегодня за подписью заместителя главного государственного санитарного врача РК Н. Садвакасова в связи с регистрацией случаев отравлений токсическими средствами, применяемыми в дезинсекционной и дератизационной деятельности.
Как сообщалось ранее, в Шымкенте в результате отравления неизвестными веществами погиб ребенок, еще двое были доставлены в реанимацию. По предварительной версии, причиной отравления стала дезинфекция от клопов в квартире, расположенной этажом ниже.
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