В Шымкенте погиб ребенок

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Шымкент. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Шымкенте в результате отравления неизвестными веществами погиб ребенок, еще двое - в реанимации, передает Kazakhstan Today.

Семья из Ордабасинского района отравилась в гостях у родственников, пишет портал Otyrar.kz

13 февраля, в 07.45, в центр гиперболической оксигенации имени Орынбаева Шымкента были доставлены двое детей, 2014 и 2017 года рождения, с токсическим действием неуточненных веществ тяжелой степени тяжести, токсический шок 2-й - 3-й степени и пищевая токсикоинфекция под вопросом. Дети были госпитализированы в реанимационное отделение, где проводились и проводятся все лабораторные анализы. Детям оказывается в полном объеме медицинская помощь. Также с этого адреса были доставлены двое жителей 2000 и 2002 года рождения с аналогичным диагнозом. Мы провели обследования, оказали первую помощь, они были отпущены под расписку домой. Врачи передали данные по этим пациентам в поликлинику по месту жительства", - сообщила главный врач Центра гипербарической оксигенации Мадина Ермаганбетова.

Из этой же квартиры микрорайона Север в приемный покой городской инфекционной больницы родителями в состоянии клинической смерти был доставлен ребенок, 2019 года рождения, врачами была констатирована биологическая смерть. Погибший ребенок - житель Ордабасинского района Туркестанской области. Другие члены семьи находятся в токсикологическом центре с диагнозом: "отравление неизвестными веществами".

Сотрудники департамента по ЧС при помощи газоанализатора проверили помещение. Угарный газ обнаружен не был. Сотрудники департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкента взяли пищевые продукты на анализы".

Есть подозрение, что причиной отравление стала дезинфекция от клопов квартиры, расположенной этажом ниже. Но пока результатов нет, выводы делать рано.

Если в доме появились различные насекомые и грызуны, не проводите самостоятельно дезинфицирующую обработку помещения! Самостоятельная обработка от вредителей может причинить вред вашему здоровью и здоровью родственников и даже может привести к смертельному исходу", - посоветовали в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкента, отметив, что перед проведением дезинфицирующей обработки дома против насекомых и грызунов необходимо сообщить соседям о том, что вы собираетесь провести дезинфекцию.

Обработку должен проводить квалифицированный специалист, имеющий удостоверение, подтверждающее профессиональную подготовку по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Против насекомых и грызунов должны использоваться дезинфицирующие средства, разрешенные к применению на территории Республики Казахстан, необходимо проверять срок годности и требовать свидетельство о государственной регистрации средств дезинфекционной обработки. Дезинфицирующие средства в зависимости от опасности делятся на различные классы, поэтому при покупке дезинфицирующих средств важно проконсультироваться со специалистами", - добавили в ведомстве.





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