Актау. 27 января. Kazakhstan Today - Жительницу Актау осудили на два года заключения за гибель ребенка при травле клопов, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Мангистауского областного суда, жительница города Н. купила на рынке индийский препарат "Квикфос", предназначенный для истребления насекомых в нежилых зданиях, разложила таблетки по комнатам своей квартиры и ушла.

Подсудимая Н. использовала этот препарат в своей квартире для уничтожения клопов, не предупредив соседей. Она в каждой комнате квартиры использовала 4-5 таблеток вышеуказанного препарата, закрыла скотчем всю вентиляцию, в результате чего несовершеннолетний Ж., проживавший по соседству, с отравлением поступил в Мангистаускую областную больницу, где, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении", - рассказали в суде.

Приговором Актауского городского суда Н. признана виновной по части 2 статьи 304 УК и приговорена к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении минимальной безопасности. Постановлением апелляцинонной судебной коллегии областного суда от 23 января 2020 года приговор оставлен без изменения, а жалоба защитника осужденной без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

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