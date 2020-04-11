В Казахстане зарегистрированы еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 22.30 10 апреля зарегистрированы еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.



Как стало известно, 4 случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы: в Жамбылской области - 1 случай, Атырауской области - 1 случай, городе Нур-Султане - 2 случая.



"На сегодняшний день в стране подтверждены 812 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 228 случаев, Алматы - 123 случая, в Карагандинской области - 61 случай, Акмолинской области - 61 случай, Атырауской области - 48 случаев, Жамбылской области - 46 случаев, в Шымкенте - 31 случай, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 4 случая, Мангистауской области - 9 случаев, Кызылординской области - 105 случаев, Западно-Казахстанской области - 6 случаев, Туркестанской области - 35 случаев, Костанайской области - 3 случая", - говорится в сообщении.



Таким образом, по последним данным, в стране подтверждено 812 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 64 человека выздоровели, 10 скончались.



Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 98 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,6 млн.



Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства