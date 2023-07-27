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В "КазМунайГазе" рассказали о финансовом положении "Озенмунайгаза"
Информация о том, что ежегодный доход АО "Озенмунайгаз" от продажи сырья составляет 2 триллиона тенге, не соответствуют действительности
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - О финансовом положении и доходах АО "Озенмунайгаз" рассказали в пресс-службе нацкомпании "КазМунайГаз".
В связи с многочисленными обращениями СМИ с просьбой прокомментировать публикации Михаила Козачкова о финансовом положении АО "Озенмунайгаз" сообщаем следующее. Информация о том, что ежегодный доход АО "Озенмунайгаз" от продажи сырья составляет 2 триллиона тенге, не соответствуют действительности. Ежегодно в зависимости от котировок цен на энергоресурсы, доли поставок на внутренний рынок (с целью поддержания стабильных цен на ГСМ) и объемов добычи доходы компании не превышают 1 триллиона тенге. К примеру, за 2020 год выручка от реализации нефти составила 477 млрд тенге, в 2022 году - 901 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе нацкомпании.
В компании также прокомментировали информацию о структуре затрат "Озенмунайгаза".
К примеру, за 2022 год по АО "Озенмунайгаз" расходы на бурение скважин составили 93 млрд тенге, или около 10% от общих расходов, расходы на текущий ремонт скважин - 14 млрд тенге, или порядка 1%, закуп насосно-компрессорных труб - 21 млрд тенге, или около 2% соответственно. Что касается результатов текущего года, то по итогам четырех месяцев чистая прибыль компании составила 14 млрд тенге. Вместе с тем, несмотря на данный результат, ввиду наличия ряда статей инвестиционных расходов на обновление фонда скважин, парка спецтехники, подземного оборудования и другие показатели по чистому денежному потоку сложились на уровне минус 40 млрд тенге. Положительные потоки от вложенных инвестиций компания ожидает получить в перспективе", - сообщили в КМГ.
В компании напомнили, что АО "Озенмунайгаз", являясь градообразующим предприятием, имеет высокую социальную нагрузку и ежегодно обеспечивает занятость не только предприятий региона, но и загрузку отечественных товаропроизводителей.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице. Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. Во время переговоров в АО "НК "КазМунайГаз" экс-сотрудникам "БерАли" отказали в трудоустройстве в штат АО "Озенмунайгаз".
19 апреля о ходе переговоров с уволенными нефтяниками рассказали в правительстве.
20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа в количестве 33 различных специалистов во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым для анализа деятельности нефтедобывающих предприятий города.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.
26 июня Департаментом АФМ по Мангистауской области задержан бывший заместитель генерального директора АО "Озенмунайгаз".