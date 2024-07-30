В КГА прокомментировали падение гидросамолета в озеро Алаколь

Фото: МЧС РК

Рассказать друзьям

Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Падение гидросамолета на озере Алаколь в Жетысуской области, в результате которого пострадали и были госпитализированы два человека, прокомментировали в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан.





Данное воздушное судно не было зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов, соответственно, у него не было сертификата летной годности. Пилот не имеет действующего свидетельства авиационного персонала. Расследованием причин падения воздушного судна займутся правоохранительные органы", - сообщили в комитете.





В сообщении подчеркивается, что в социальных сетях участилась реклама авиапрогулок, катаний на воздушных судах, шарах и других летательных аппаратах. При выборе катания на воздушных судах важно учитывать ключевые аспекты безопасности:





- убедитесь, что владелец воздушного судна имеет все необходимые лицензии и сертификаты, выданные уполномоченными органами;





- узнайте, когда было проведено техническое обслуживание воздушного судна;





- узнайте об опыте и квалификации пилота. Он должен иметь достаточный опыт для управления конкретным типом воздушного судна;





- убедитесь, что владелец воздушного судна застраховал свою гражданско-правовую ответственность, в том числе перед пассажирами;





- перед полетом должны быть проведены инструктаж и демонстрация по безопасности. Это поможет вам знать, как действовать в экстренной ситуации;





- убедитесь, что все предоставляемое аварийно-спасательное оборудование (например, спасательные жилеты) находится в исправном состоянии;





- перед полетом убедитесь, что погодные условия безопасны для полетов. Избегайте полетов в плохую погоду.



