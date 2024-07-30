29.07.2024, 11:01 42406
В КГА прокомментировали падение гидросамолета в озеро Алаколь
Фото: МЧС РК
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Падение гидросамолета на озере Алаколь в Жетысуской области, в результате которого пострадали и были госпитализированы два человека, прокомментировали в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан.
Данное воздушное судно не было зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов, соответственно, у него не было сертификата летной годности. Пилот не имеет действующего свидетельства авиационного персонала. Расследованием причин падения воздушного судна займутся правоохранительные органы", - сообщили в комитете.
В сообщении подчеркивается, что в социальных сетях участилась реклама авиапрогулок, катаний на воздушных судах, шарах и других летательных аппаратах. При выборе катания на воздушных судах важно учитывать ключевые аспекты безопасности:
- убедитесь, что владелец воздушного судна имеет все необходимые лицензии и сертификаты, выданные уполномоченными органами;
- узнайте, когда было проведено техническое обслуживание воздушного судна;
- узнайте об опыте и квалификации пилота. Он должен иметь достаточный опыт для управления конкретным типом воздушного судна;
- убедитесь, что владелец воздушного судна застраховал свою гражданско-правовую ответственность, в том числе перед пассажирами;
- перед полетом должны быть проведены инструктаж и демонстрация по безопасности. Это поможет вам знать, как действовать в экстренной ситуации;
- убедитесь, что все предоставляемое аварийно-спасательное оборудование (например, спасательные жилеты) находится в исправном состоянии;
- перед полетом убедитесь, что погодные условия безопасны для полетов. Избегайте полетов в плохую погоду.
Ранее сообщалось, что на Алаколе гидросамолет с двумя пассажирами на борту совершил жесткую посадку на воду.
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29.07.2024, 15:34 32571
Данные жителей Казахстана снова утекли в Сеть
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Центр анализа и расследования кибератак заявил об утечке данных жителей Казахстана с хакерского форума BreachForums.
На прошлой неделе в Telegram произошла утечка данных: пользователь emo выложил в сеть полную базу данных хакерского форума BreachForums. Этот форум, действовавший с 2022 по 2023 год, был известен своей деятельностью в области торговли вредоносным ПО и украденными данными. ФБР арестовало администратора данного форума в прошлом году", - проинформировали в центре.
Отмечается, что всего на хакерском форуме BreachForums было предположительно зарегистрировано 15 хакеров из Казахстана.
Утечка включает в себя все данные до 29 ноября 2022 года, в том числе и идентификаторы пользователей, хешированные пароли, личные сообщения, криптовалютные адреса, использовавшиеся для покупки форумных кредитов, и все сообщения на сайте", - добавили в TSARKA.
Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят защиту персональных данных.
29.07.2024, 15:17 33726
Опрос КТ: Свыше 50% респондентов считают, что перестройку Сайрана нужно запретить Эксклюзив КТ
Фото: volunteer.kz
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Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что перестройку водохранилища Сайран нужно запретить и вернуть территории озера исторический облик, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как вы относитесь к реконструкции?"
22% участников опроса ответили: "Реконструкцию нужно прекратить немедленно, экосистеме Сайрана грозит уничтожение"; 54% выбрали ответ: "Перестройку нужно запретить и вернуть территории озера исторический облик"; 11% считают, что реконструкция и вмешательство человека должны быть минимальные; 11% ответили: "Территории озера нужна полная реконструкция" и 2% - "Мне все равно".
Напомним, сегодня на территории озера разворачивается масштабный проект по изменению облика и функционала ключевого водоема.
В акимате мегаполиса заверили, что особое внимание будет уделено озеленению территории: планируется высадить около 4 тысяч деревьев, 7 тысяч квадратных метров живой изгороди и цветочных клумб, 300 тысяч квадратных метров разнотравья. Кроме того, впервые на Сайране появятся водные растения - лотосы.
Между тем многие жители Алматы опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб.
Кроме того, инициативная группа обратились к акиму города с требованием пересмотреть и скорректировать проводимую в этом году перестройку и застройку особо охраняемой природной территории, водоохранной полосы - озера Сайран и его зеленой зоны.
В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today коллектив экспертов в области охраны природной среды "Экологического общества Алматы" отметил, что проводимые работы на территории ООПТ Сайран это не реконструкция, а новое строительство.
По их мнению, проводимые в нарушение норм строительные работы по устройству подземных инженерных коммуникаций, сопровождаемые массовым повреждением деревьев зеленой зоны, приведут к их последующей массовой гибели. Также эксперты заявили, что строительство многочисленных зданий, игровых площадок, детских площадок, площадок под частные торговые киоски, частного катка, частных теннисных кортов, перголы, автопарковок, арт-объектов неблагоприятно скажутся на экосистеме Сайрана.
28.07.2024, 16:30 83656
Жителей Актау напугали "вооруженные" девушки в никабах
Девушки целились в прохожего
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Актау. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Две девушки в никабах с игрушечными автоматами испугали прохожих на улице в Актау, сообщает издание Lada.kz.
На кадрах видно, как они (девушки в никабах. - Прим. ред.) целились в переходящего поблизости с нами мужчину. Их действия сопровождались смехом. Я, если честно, от неожиданности сильно напряглась, так как сначала не поняла, были ли это шуточные автоматы. Потом только услышала звуки "выстрелов", которые были похожи на те, что издают игрушечные пистолеты, - рассказала очевидец.
Поздним вечером рассказчик с супругом возвращались домой, когда увидели двух девушек с автоматами в руках.
Я уверена, они понимали, как это выглядит и что это делалось не без задней мысли. Мне кажется, это делалось прямо целенаправленно. Это вообще не смешно. В тот момент мне реально стало страшно", - добавила жительница Актау.
Как отметили в издании, подобные инциденты в Актау происходят не в первый раз. В 2019 году в 12-м микрорайоне на видео попала массовая драка подростков. Со слов очевидцев, дерущиеся бросали друг в друга камни и бутылки, а также применяли пневматическое оружие. Как стало известно позже от полиции, последний из вышеперечисленных элементов, использованных в ходе конфликта, оказался игрушечным пистолетом с пластиковыми пулями.
В 2021 году водителей напугала разгуливающая по автодороге попрошайка с подобным "оружием" за спиной.
Ранее сообщалось, что мажилисмен Ермурат Бапи предложил ввести запрет на ношение паранджи в общественных местах.
В октябре прошлого года министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что в Казахстане могут запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды в общественных местах.
Ранее казахстанский депутат заявил о внешних силах, распространяющих радикальный ислам в стране.
В минувшем году запретить ношение никаба и паранджи в общественных местах также предложили в Кыргызстане, а в Узбекистане парламентарии узаконили запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо, а также административную ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более женами.
28.07.2024, 10:20 96271
Илон Маск назвал церемонию открытия Олимпиады-2024 неуважением к христианам
Фото: Harrison Faulkner/X
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Париж. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский предприниматель Илон Маск назвал неуважением к христианам пародию на "Тайную вечерю", которую показали на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам", - цитирует РБК пост предпринимателя в Сети.
Издание отмечает, что авторы церемонии открытия придумали постановку, похожую на "Тайную вечерю", в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.
Церемония открытия Олимпийских игр состоялось 26 июля. Она стала самой масштабной за всю историю Игр и впервые прошла за пределами главной арены. В частности, парад спортсменов прошел на реке Сене, остальная часть - на набережной. Церемония продлилась более четырех часов.
Церемония вызвала неоднозначную реакцию. Спортсмены пожаловались, что сильно промокли, поскольку во время мероприятия шел дождь.
На параде спортсменов дикторы совершили ошибку: сборную Южной Кореи неверно объявили как команду Северной Кореи. В связи с этим в Министерстве спорта Южной Кореи сообщили, что добивается встречи с президентом МОК Томасом Бахом из-за допущенной ошибки дикторов, а также потребовало от МОК и местного оргкомитета объяснений. А в конце церемонии открытия был поднят перевернутый олимпийский флаг", - пишет РБК.
27.07.2024, 19:20 123211
Эндокринолог рассказал, как переход на единый часовой пояс может отразиться на здоровье казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал, как переход на единый часовой пояс может отразиться на здоровье казахстанцев.
У нас есть внутренние… Назовем это часы, то есть многие биологические процессы, в том числе и если мы говорим про гормоны. Выработка гормонов, построена таким образом, что есть определенные циклы", - заявил Денис Лебедев в интервью членам экспертного совета по петиции за возвращение единого часового пояса.
По его словам, цикл обычно укладывается в 24 часа.
Процессы сна, бодрствования и другие факторы влияют на процесс выработки гормонов, соответственно, на регуляцию различных процессов организма", - заявил врач.
Эксперт подчеркнул, что, безусловно, внешние факторы, такие как освещенность, являются модифицирующими для "внутренних часов", в том числе для выработки гормонов.
По словам эндокринолога, многие гормоны находятся под регуляцией нервной системы, в частности гипоталамуса, который управляет гипофизом, гипофиз - надпочечники.
Тот же гипоталамус, который управляет эндокринной системой, получает информацию от в том числе палочек и колбочек, которые улавливают свет, соответственно, освещенность является тем фактором, который на все эти процессы может влиять, и когда у людей за долгие годы жизни в определенных условиях эти процессы адаптировались под одни условия и под одну освещенность, а потом они меняются… Безусловно, это может вызывать дезадаптацию в организме, нарушения секреции тех или иных гормонов, того же кортизола например, и это негативно может отражаться на самочувствии", - сообщил Денис Лебедев.
Он подчеркнул, что недосып, нарушение циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект.
В краткосрочной перспективе - в плане каких-то неспецифических симптомом в виде слабости, утомляемости, снижения концентрации внимания (...) В долгосрочной перспективе, если эти процессы не восстанавливаются, у части людей не всегда эта адаптация происходит и есть некоторая вероятность того, что она может не произойти. Во всяком случае, у отдельных людей. В такой ситуации, конечно, повышаются риски развития хронических заболеваний. Есть довольно много исследований в отношении того, как нарушение сна влияет на различные заболевания и их вероятность развития, в том числе сахарного диабета и не только его", - добавил эксперт.
Напомним, первого марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение. Петиция о возвращении старого часового пояса собрала уже более 50 тысяч подписей и принята к официальному рассмотрению. В интервью агентству Kazinform активист Болат Нуркожаев, который одним из первых выступил с инициативой изменить часовой пояс Кызылорды, а впоследствии и всего Казахстана, рассказал, в чем была необходимость переводить всю страну на единый часовой пояс.
Между тем, петиция за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане собрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей. Министерство торговли и интеграции приняло ее к рассмотрению.
Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов этой весной. Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.
Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
27.07.2024, 18:37 125226
Kazakhstan Today получило права на интернет-трансляцию телеканала CGTN
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Алматы. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня информационное агентство Kazakhstan Today получило права на интернет-трансляцию телеканала China Global Television Network на русском языке, которую можно будет увидеть на сайте Kazakhstan Today, сообщает корреспондент агентства.
Телеканал CGTN - великолепный источник информации о культурной, экономической и социальной жизни КНР, который показывает удивительной красоты и разнообразия природные ландшафты Китая. Кроме того, телеканал знакомит с великой культурой китайского народа: традиционными искусствами, ремеслами, промыслами, знаменитой китайской кухней, показывает фильмы об отношениях современного общества республики. Уверен, что уникальная возможность увидеть телеканал CGTN позволит казахстанцам расширить свои представления о Китае и будет способствовать развитию дружбы, сотрудничества и взаимопонимания народов двух стран", - отметил в ходе церемонии подписания документа руководитель Kazakhstan Today Тимур Куватов.
С китайской стороны документ подписал директор Бюро международного коммуникационного планирования CMG господин Тэн Юн Пин.
Стороны отметили актуальность и важность проекта, его роль в развитии культурных международных контактов Большой Евразии.
На встрече также присутствовали главный бухгалтер China Media Group господин Донг Вэйминь, директор департамента Международного коммуникационного планирования CMG госпожа Ван Сянсян, заместитель директора департамента телеканалов и распространения контента в Азии, Северной Америке и Океании Бюро международного коммуникационного планирования CMG госпожа Цзян Шуай, корреспондент CMG в Астане господин Чжан Юяо, руководитель проекта отдела телевизионных каналов и распространения контента в Азии, Северной Америке и Океании Бюро международного коммуникационного планирования CMG господин Ван Мэншу. Со стороны информагентства Kazakhstan Today на мероприятии присутствовала рабочая группа интернет-телевидения: веб-редактор информационного агентства Екатерина Пьянова, главный специалист по системному администрированию и интернет-вещанию Игорь Екимов, продюсер видеопроектов информагентства журналист Эрик Куватов и редактор китайской страницы сайта Kazakhstan Today Виолетта Зассеева.
Напомним, в начале июля в рамках визита лидера КНР Си Цзиньпина в Казахстан был подписан ряд важных документов. В том числе меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Главным государственным управлением по делам радиовещания и телевидения Китайской Народной Республики в области радиовещания и телевидения и меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая.
Также в ходе переговоров с главой КНР президент Казахстана высоко оценил состояние казахско-китайского сотрудничества, которое поступательно развивается по всем направлениям.
Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN) - это международная медиаорганизация, цель которой предоставлять глобальной аудитории точную и своевременную информацию, а также различные аудиовизуальные услуги, способствуя общению и взаимопониманию между Китаем и миром, расширяя культурный обмен, взаимодоверие и сотрудничество между Китаем и другими странами.
26.07.2024, 18:35 183696
В алматинском аэропорту посторонний попал на борт самолета
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В алматинском аэропорту посторонний попал на борт самолета, в результате чего рейс Алматы - Астана был задержан на более чем два часа, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании Air Astana.
Рейс KC995 из Алматы в Астану задержан на 2 часа 10 минут из-за повторного досмотра. Задержка вызвана тем, что на борту оказался пассажир с рейса KC641, также направлявшегося в Астану", - проинформировали в авиакомпании.
Ранее сообщалось, что за нарушение прав пассажиров оштрафовали казахстанские авиакомпании.
26.07.2024, 18:11 158286
Руководитель федерации тхэквондо опроверг свое высказывание в соответствии с решением суда
Фото: из архива Нурлана Абенова
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель общественного объединения "Федерация традиционного тхэквондо-до ITF города Астаны" Нурлан Абенов в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре информационного агентства Kazakhstan Today, опроверг одно из своих заявлений в отношении руководителя общественного объединения "Национальная спортивная федерация тхэквондо-до ITF" Айдоса Аманжолова, тем самым выполнив судебное обязательство, передает корреспондент агентства.
В соответствии с вышеуказанным решением я, Абенов Нурлан Жанбырбаевич, делаю опровержение сведений, не соответствующих действительности, путем проведения настоящей пресс-конференции, а именно признаю не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Аманжолова Айдоса Токтасыновича следующие сведения", - заявил Абенов на пресс-конференции.
В ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре информационного агентства Kazakhstan Today, Нурлан Абенов сделал опровержение ранее сказанных им слов, которые межрайонный суд по гражданским делам Астаны признал не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Айдоса Аманжолова.
Напомним, 19 августа 2022 года на пресс-конференции "Спортивные распри, что происходит с тхэквондо в Казахстане", посвященной конфликту между руководителями объединений казахстанских федераций тхэквондо, Нурлан Абенов заявил, что "со стороны Айдоса Аманжолова идет подлог понятий и документации". Суд обязал Абенова опровергнуть это высказывание.
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Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?