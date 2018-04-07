Алматы. 7 апреля. Kazakhstan Today - В Кызылординской и Южно-Казахстанской областях ожидаются заморозки, передает Kazakhstan Today.
"Ночью 8 апреля в Кызылординской области, ночью 10 апреля в Южно-Казахстанской области ожидаются местами заморозки 2 градуса", - говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".
По информации синоптиков вероятность шторма составляет 90-95%.
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