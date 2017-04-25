В Кызылординской области выбрали лучших связистов

Кызылорда. 25 апреля. Kazakhstan Today - Кызылординская областная Дирекция телекоммуникаций провела конкурс профессионального мастерства среди специалистов обслуживания цифровых линий и кабельщиков-сварщиков волоконно-оптического кабеля магистральных и местных сетей телекоммуникаций, сообщили в пресс-службе областного акимата.
Целей и задач у конкурса было несколько - повышение престижа основных рабочих специальностей, выявление лучших работников технического блока, обмен опытом и развитие творческой инициативы сотрудников, передает Kazakhstan Today.
Участники состязания выполнили теоретические и практические задания по содержанию и эксплуатации волоконно-оптических линий связи в установленное контрольное время, с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности.
По решению конкурсной комиссии были определены победители. Ими стали - ведущий инженер Центра технического обслуживания Нурсултан Алимбетов, электромонтер Центра технического обслуживания Айгерим Султанбекова, электромеханик Шиелийского линейно-технического цеха Рахымжан Жумабеков.
Победитель конкурса Нурсултан Алимбетов будет представлять Кызылординскую областную Дирекцию телекоммуникаций на республиканском конкурсе "Лучший по профессии" АО "Казахтелеком".
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