Акимат Акмолинской области

Кокшетау. 22 июля. Kazakhstan Today - В Кокшетау появилась единая служба такси, состоящая из 30 автомобилей "Лада Гранта", передает Kazakhstan Today.

Все, как одна, - белого цвета, с логотипом и телефонами новой единой городской службы такси", - рассказали в пресс-службе акима Акмолинской области.

Первым за рулем одной из машин проехал глава региона Ермек Маржикпаев.

Госорганы поддерживали идею ее создания, однако государственные деньги на это затрачены не были. Поздравляю от всей души ваш коллектив и всех горожан с тем, что впервые за последние тридцать лет в нашем городе появилась единая служба такси. Мы стараемся многое делать для автоперевозок в целом. В прошлом году были приобретены новые автобусы для города, следующим шагом стало открытие этой службы такси" - отметил Ермек Маржикпаев, побывав на торжественном открытии службы.

Всем водителям он пожелал удачи на дорогах города, а также напомнил о необходимости соблюдать санитарные нормы в непростой период пандемии.

На всех 30 закупленных машин "Лада Гранта" казахстанской сборки установлено газобаллонное оборудование. Кроме того, за счёт собственных средств мы построили базу с большой крытой парковкой на 100 единиц, ремонтной зоной, мойкой, офисом" - рассказала директор АО "Кокшетауский автобусный парк" Асия Шаримова.

Она отметила, что машины полностью адаптированы для водителей, снабжены электронными GPS-системами. В скором времени планируется запустить также электронное приложение, благодаря которому клиенты смогут делать заказы и отслеживать местоположение авто. Уже достигнута договоренность с популярным российским сервисом такси, который будет работать по алгоритму "Яндекса" и других популярных электронных систем. Также единая служба такси будет оказывать услуги няни, доставки сотрудников к месту работы, услугу "трезвый водитель". Режим работы диспетчеров будет круглосуточным, кабинеты для них уже оборудованы.

Перед сменой все водители будут проходить обязательное медицинское освидетельствование, также для обеспечения безопасности клиентов, предпочтение отдается достаточно молодым водителям, так как работать они будут и ночью", - добавили в акимате.

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