В Кокшетау прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню спорта

Кокшетау. 17 августа. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поздравил спортсменов региона с профессиональным праздником, передает Kazakhstan Today.

Поздравляя спортсменов руководитель региона отметил их упорный труд, энергию и преданность своему делу, вручил государственные награды.

Отдельно хотелось бы отметить наше старшее поколение. Сегодня в зале присутствуют ветераны, тренера - Омирзак Базылович Куатбеков, Лев Львович Маар, Чуйко Василий Тимофеевич, Бимжанов Канат Шияпулы. В вашем лице поздравляю всех спортсменов, отдавших многие годы жизни воспитанию подрастающего поколения, внесших весомый вклад в становление физической культуры и спорта нашего региона и Казахстана" - подчеркнул Ермек Маржикпаев .

Аким области назвал фамилии лучших спортсменов области, которыми гордится не только область, но и весь Казахстан.

В этом году спортсменами области на республиканских и международных соревнованиях завоевано 192 медали (52 золотых, 65 серебряных, 75 бронзовых). Наши ребята заслуживают отдельных аплодисментов. Однако, создавшаяся ситуация в мире по коронавирусу внесла свои коррективы и в планы по спорту. Проведение всех спортивных мероприятий приостановлено, а Олимпийские игры перенесены на 2021 год. После завершения карантина, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами надеемся, что спортивная жизнь возобновится. И наши спортсмены продолжат подготовку в обычном режиме" - сказал аким.

В честь профессионального праздника 14 ветеранов спорта и тренеров-преподавателей были награждены республиканскими наградами: медалью "Енбек ардагерi", Нагрудными знаками "Курметтi спорт кызметкерi" и "Дене шыныктыру жане спортты дамытуга коскан улесi ушiн", почетными грамотами министра культуры и спорта Республики Казахстан. Благодарственные письма акима Акмолинской области вручили восьми тренерам и спортивным деятелям, в том числе за своевременную и качественную подготовку информации был также отмечен редактор областного телевидения "Кокше" Калымбек Мухамеджанов.

Я уверен, что вместе мы можем многое - в том числе победить коронавирус! Пусть наши совместные усилия приведут к результату - наши стадионы, спортзалы будут по-прежнему полными" - резюмировал руководитель региона.

Аким также рассказал о строительстве новых спортивных объектов в регионе для населения.

Так, в настоящее время строятся физкультурно - оздоровительные спорткомплексы в Ерейментауском, Аршалынском, Целиноградском районах и районе Биржан-сал. Всего же спортивная инфраструктура области насчитывает 2,5 тысячи спортивных объектов. Количество спортивных площадок в жилых массивах за последние 2 года увеличилось на 70 единиц и до конца 2020 года в районах и городах области откроют ещё 20 новых площадок, начнётся строительство ФОКа в Есильском районе. В следующем году ожидается начало строительства Дворца спорта в Бурабайском районе.

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