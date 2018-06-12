В Костанае внедряется автоматизированная система управления светофорами

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В Костанае внедряется автоматизированная система управления светофорами12.06.2018
Общество  17:21

Костанай. 12 июня. Kazakhstan Today - В Костанае идет внедрение автоматизированной системы управления светофорами, передает корреспондент агентства.

Предполагается, что система диспетчерского управления светофорными объектами (АСУДД) позволит повысить мобильность горожан и даже улучшит экологию.

"Установленное оборудование позволило объединить светофорные объекты в единую сеть, это дает возможность организовать работу светофоров в режиме "Зелёная волна". Такой режим работы повышает уровень пропускной способности транспорта, что в результате приводит к экономическому эффекту в виде обеспечения мобильности населения (сокращение времени в пути), снижения заторов и аварийности, экономии топлива, также благодаря данной системе сокращается объем выбросов загрязняющих веществ в воздух", - сообщил аким Костаная Базыл Жакупов.

По словам градоначальника, на сегодняшний день реализована первая очередь проекта: модернизировано 40 светофорных объектов из 115 существующих. Завершат модернизацию до конца 2019 года.

Отметим, что АСУДД позволят проводить мониторинг состояния светофорных объектов, изменять программы управления светофорными объектами как отдельными, так и группой, уведомлять о внештатных ситуациях, автоматически корректировать время дорожных контроллеров.
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