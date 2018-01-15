В Костанайской области назначен заместитель акима и руководители двух управлений

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
15 января 2018
  • 22
  • :
  • 47
Все области
-11º Снег
днем -1º    ночью -6º
17:00
.
Aнонс

В Костанайской области назначен заместитель акима и руководители двух управлений15.01.2018
  • Фото: rezonans92.ru
Общество  16:50

Костанай. 15 января. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе аппаратного совещания в акимате Костанайской области аким региона Архимед Мухамбетов представил коллективу своего нового заместителя Ерлана Спанова, передает Kazakhstan Today.


Как сообщили в пресс-службе акима области, Спанов будет курировать вопросы экономики и финансов. Ранее он ранее занимал должность заместителя руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования, заместителя руководителя управления.

Также распоряжением акима назначены руководители двух управлений. Иса Кудабеков назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области. Ранее он занимал должность главного консультанта отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК.

Евгений Вильямс назначен руководителем управления физической культуры и спорта акимата области. Ранее он занимал должность заместителя руководителя этого же ведовства.

Назначение произошло и в Костанайском филиале КТЖ. Приказом председателя правления АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы", Берик Кайдаров назначен директором филиала АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы" - "Костанайское отделение дороги". Ранее он занимал должность заместителя директора филиала "АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы" - "Костанайское отделение магистральной сети".
Просмотров: 3028
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
15.01.2018   19:52
Представители известных международных компаний стали консультантами АДГСПК
15.01.2018   18:48
Шпекбаев сообщил о назначениях в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции
15.01.2018   17:55
Крупный штраф грозит жительнице Кокшетау за ложное сообщение об убийстве соседки
15.01.2018   16:50
Фото: rezonans92.ru
В Костанайской области назначен заместитель акима и руководители двух управлений
15.01.2018   15:42
Фото: uz.utro.news
В одной из аптек Астаны продавали незарегистрированные препараты
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today