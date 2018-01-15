В Костанайской области назначен заместитель акима и руководители двух управлений

Костанай. 15 января. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе аппаратного совещания в акимате Костанайской области аким региона Архимед Мухамбетов представил коллективу своего нового заместителя Ерлана Спанова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима области, Спанов будет курировать вопросы экономики и финансов. Ранее он ранее занимал должность заместителя руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования, заместителя руководителя управления.

Также распоряжением акима назначены руководители двух управлений. Иса Кудабеков назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области. Ранее он занимал должность главного консультанта отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК.

Евгений Вильямс назначен руководителем управления физической культуры и спорта акимата области. Ранее он занимал должность заместителя руководителя этого же ведовства.

Назначение произошло и в Костанайском филиале КТЖ. Приказом председателя правления АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы", Берик Кайдаров назначен директором филиала АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы" - "Костанайское отделение дороги". Ранее он занимал должность заместителя директора филиала "АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы" - "Костанайское отделение магистральной сети".

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