В Костанайской области полиция задержала подозреваемую в убийстве новорожденного

Костанай. 7 апреля. Kazakhstan Today - Полицейские Федоровского РОВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 38-летнюю женщинe по подозрению в убийстве новорожденного ребенка, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 2 апреля около 19.15 в поселке Кенерал Федоровского района пограничник обнаружил в колодце тело голого новорожденного ребенка со свежеобрезанной пуповиной. В Федоровском РОВД была создана следственно-оперативная группа по раскрытию данного преступления. Полицейские провели подворный обход, установили свидетелей, сообщает "Наша газета"

В итоге задержена 38-летняя местная жительница, которая призналась в преступлении. Идет досудебное расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка" сотрудниками полиции продолжаются. Назначены экспертизы, сообщили в пресс-службе областного ДВД.

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