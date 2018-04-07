Костанай. 7 апреля. Kazakhstan Today - В Костанайской области учреждения культуры переходят на электронную продажу билетов, передает Kazakhstan Today.

Руководитель Управления культуры Костанайской области Ерлан Калмаков рассказал о цифровизации социальной сферы. Он сообщил, что в регионе внедряется система онлайн-продажи билетов на культурные мероприятия.

"На сегодняшний день областными учреждениями культуры (русский драмтеатр, казахский драмтеатр и кукольный театр филармония имени Е. Умурзакова) заключены договора с "Ticketon.kz" - крупнейшим в Казахстане сервисом онлайн-продажи билетов на культурные мероприятия. Установлена программа по продаже электронных билетов, а также обучены сотрудники для работы с "Ticketon.kz", - рассказал он.

Он отметил, что создается единое билетное пространство и автоматизация театральных, концертных, а также спортивных площадок страны. Компания занимается не только продажей, но и продвижением мероприятий, анонсирует их. То есть, костанайцы смогут получать рассылки о грядущих культурных событиях.

По словам руководителя управления, за первый квартал 2018 года областными учреждениями культуры 113 билетов продано онлайн.

"Сам процесс приобретения билетов занимает минимальное время. Поисковые сервисы с интерфейсом помогают проверить наличие мест и выбрать удобные места. Информация излагается в формате, понятном даже пенсионеру или неопытному пользователю интернета. К тому же, преимуществом является тем,что приобрести билеты возможно с любой точки Казахстана и оформить на имя родственника, супруга, ребенка", - отметил Ерлан Калмаков.

Кроме того, он сообщил, что в рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" Областной универсиальной научной библиотекой имени Л.Н.Толстого реализован проект "Полнотекстовая база данных: "Костанайская область: история, люди, события".

Полнотекстовые базы данных (ПБД) - признанный во всем мире авторитетный источник актуальной научной информации. Это полные тексты документов (статей изпериодических изданий или разделов из книг по конкретной научной тематике), представленные в электронном виде, полностью идентичные традиционным "бумажным" изданиям.

Создание краеведческой полнотекстовой базыданных "Костанайская область: история, люди, события" дает следующие преимущества: сохранность фонда, популяризация имеющихся краеведческих материалов, восполнение дефицита краеведческой литературы, более оперативное обслуживание читателей.

"На сегодняшний день она насчитывает около 3000 отсканированных документов по истории, экономике, культуре, образованию, здравоохранению Костанайской области на казахском и русском языках в формате PDF. Библиотекари отбирают краеведческие материалы из книг и газет, как новых, так и старых, сканируют их и прикрепляют к библиографическому описанию в библиотечной программе РАБИС (Республиканская автоматизированная библиотечно-информационная система)", - уточнил он.

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