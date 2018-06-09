Костанай. 9 июня. Kazakhstan Today - В Костанайской области заключенный сбежал из колонии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС Костанайской области, 6 июня осужденный Нариман Кабдусалямов, 1993 года рождения, отбывающий уголовное наказание за мошенничество в учреждение минимальной безопасности (колония-поселение), воспользовавшись правом свободного передвижения, совершил уклонение с выездного рабочего объекта.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Южного отдела полиции УВД города Костаная, следственным отделом начато досудебное расследование по статье 427 УК РК.

Сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

В случае наличия какой-либо информации о его местонахождении просим обращаться по номеру: 8 (7472) 21-01-06, 8 702-857-09-09, 8 707-317-51-82 или 102.

Ранее ориентировки о розыске появились в магазинах Костаная.

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