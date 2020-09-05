В Кызылорде мошенник выдавал себя за полицейского

Кызылорда. 4 сентября. Kazakhstan Today - В Кызылорде задержали мошенника, выдававшего себя за полицейского, передает Kazakhstan Today.

В управление полиции Кызылорды с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Как стало известно, вечером 2 сентября на одном из центральных проспектов к нему подошел неизвестный, который, представившись сотрудником полиции, обманным путем забрал у него сотовый телефон марки "Самсунг А10".

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 23-летний мужчина. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество", - сообщает Polisia.kz .

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