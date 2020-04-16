В Кызылорде приостановлено движение общественного транспорта

Кызылорда. 15 апреля. Kazakhstan Today - Противоэпидемические меры усиливают в Кызылорде, передает Kazakhstan Today.

С сегодняшнего дня приостановлено движение общественного транспорта, под запрет попали все строительные работы. В общей сложности продезинфицирована площадь в 5 миллионов квадратных метров, сообщает телеканал "Хабар 24"

При областном оперативном штабе работает Call-центр, куда ежедневно поступает до 500 звонков. На сайте местного издания запущен специальный медиаблог COVID-19.

В борьбе с коронавирусом задействовано почти 3 тыс. врачей области, больше 200 полицейских и 170 военнослужащих.

Нефтяные компании, предприятия по добыче соли, животноводческие и агроформирования работают в штатном режиме, но с усилением санитарно-эпидемиологических мер. Полностью обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, медицинским оборудованием и средствами защиты учреждения здравоохранения. Подготовлены провизорные стационары и изоляторы. В достаточном количестве имеются тесты для диагностирования больных", - сообщил заместитель акима Кызылординской области Серик Ахметов.

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