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В Кызылорде приостановлено движение общественного транспорта

15.04.2020, 10:30 8857
Кызылорда. 15 апреля. Kazakhstan Today - Противоэпидемические меры усиливают в Кызылорде, передает Kazakhstan Today. 
 
С сегодняшнего дня приостановлено движение общественного транспорта, под запрет попали все строительные работы. В общей сложности продезинфицирована площадь в 5 миллионов квадратных метров, сообщает телеканал "Хабар 24"
 
При областном оперативном штабе работает Call-центр, куда ежедневно поступает до 500 звонков. На сайте местного издания запущен специальный медиаблог COVID-19. 
 
В борьбе с коронавирусом задействовано почти 3 тыс. врачей области, больше 200 полицейских и 170 военнослужащих. 
 

Нефтяные компании, предприятия по добыче соли, животноводческие и агроформирования работают в штатном режиме, но с усилением санитарно-эпидемиологических мер. Полностью обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, медицинским оборудованием и средствами защиты учреждения здравоохранения. Подготовлены провизорные стационары и изоляторы. В достаточном количестве имеются тесты для диагностирования больных", - сообщил заместитель акима Кызылординской области Серик Ахметов. 

 

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