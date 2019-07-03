Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - В Кызылординской и Атырауской областях объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

2 июля в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Кызылорде 2 июля ожидаются гроза, шквал, град. Ветер западный, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду", - сообщили в "Казгидромете".

По данным синоптиков, 2 июля в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 2 июля ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.

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