Кызылорда. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Кызылординской области началась борьба с неформальной занятостью, передает Kazakhstan Today.

16 августа текущего года в регионе была принята Дорожная карта по легализации неформально занятого населения и созданию качественных рабочих мест на 2019-2021 годы. О проводимой работе в рамках карты на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций рассказал председатель Кызылординского филиала молодежного крыла "Жас Отан" Талгат Тилес.

Для выявления неформально занятых лиц и дальнейшей легализации их деятельности в областном филиале партии Нур Отан была создана мониторинговая рабочая группа. Работа группы направлена на выявление нарушений трудового кодекса со стороны работодателей. К примеру, сейчас большинство работодателей не заключают трудовые договоры с работниками. В первую очередь, это невыгодно для работника, так как ему не гарантируются нормальные условия труда и выплата заработной платы в полном размере. Тем самым работодатели нарушают закон, ограничивая права сотрудников и предоставляя неполную информацию о налоговой отчетности организации", - сообщил Тилес.

По его словам, сейчас организация проводит информационные работы для предпринимателей по разъяснению важности регистрации в качестве субъекта бизнеса и обязательности трудовых договоров. Также реализуются мероприятия, нацеленные на обеспечение участия самозанятого населения в системах социального, пенсионного обеспечения, медицинского страхования.

В настоящее время молодежное крыло "Жас Отан" проводит мониторинг среди молодых людей, работающих в торговых центрах, на объектах общественного питания, в сфере услуг, строительства, производства, фермерских и крестьянских хозяйствах и так далее.

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