В Кызылординской области отметили 60-летие аула Турмагамбет

Кызылорда. 24 августа. Kazakhstan Today - В честь 60-летия аула Турмагамбет и 155-летия со дня рождения Жиенбая жырау в аульном округе Дауылкол Кармакшинском районе Кызылординской области прошли поэтические состязания, фестиваль жырау и спортивные игры, передает Kazakhstan Today .

Аким области Куанышбек Искаков поздравил жителей села с праздником.

Кызылординскую область издавна называют "Жыр елі", и одна из причин тому - "родина ста жырау", аул Турмагамбет, названный в честь поэта Турмагамбета Изтлеуова. Сейчас этот аул известен как родина Героя Соцтруда и матери-героини Салимы Жумабековой, здесь жили и творили поэты Куланбай Капишов, Абдикарим Ахметов, Магираш Сарикова, писатели Насреддин Сералиев, Адам Мекебаев, Раушанбек Бектибаев, журналисты Мыркы Исаулы, Аблахат Жанадилов, Шакизада Куттаяков. И в наши дни аул активно развивается, здесь строятся социальные и бизнес-объекты", - отметил глава региона.

В рамках празднования в ауле была организована республиканская мушайра с участием поэтов из Алматы, Тараза и всех районов области. По итогам состязаний первое место занял Ержигит Бекжан из Шиелийского района, второе присудили кызылординцу Турару Бекмурзаеву, а третье - жительнице аула Турмагамбет Гульжанат Кадирбековой.

Также были организованы фестиваль жырау "Жыр жампозы - Жиенбай", турнир по волейболу и праздничный гала-концерт.

В этот же день в ауле Турмагамбет состоялось открытие мини-завода по переработке 1 тонны молока в сутки. На предприятии производят айран, мороженое, творог, сметана и пакетированное молоко. На заводе трудоустроены 5 человек.

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