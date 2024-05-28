В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Атырауской области

Фото: Оперативный штаб по ЧС

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Атырау. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вторые сутки в Махамбетском и Индерском районах Атырауской области наблюдается спад уровня воды в реке Урал. В городе Атырау с 08.00 отметка на гидропостах увеличилась на 2 см и составила 597 см. Министр по ЧС Чингис Аринов поручил продолжить берегоукрепительные работы и вести круглосуточный мониторинг состояния защитных сооружений, - Вторые сутки в Махамбетском и Индерском районах Атырауской области наблюдается спад уровня воды в реке Урал. В городе Атырау с 08.00 отметка на гидропостах увеличилась на 2 см и составила 597 см. Министр по ЧС Чингис Аринов поручил продолжить берегоукрепительные работы и вести круглосуточный мониторинг состояния защитных сооружений, сообщили в пресс-службе ведомства.





Глава ведомства провел визуальный осмотр насыпных дамб. При посещении населенного пункта Жалгансай Махамбеткого района министр по ЧС ознакомился с ходом работ по откачке паводковых вод. Напомним, 22 мая вблизи села произошел размыв земляной дамбы, из-за чего подъездная дорога к селу оказалась в воде. Отметим, что за минувшие сутки специальной техникой было откачено более 450 тысяч кубометров воды.





С апреля в регионе усилена группировка спасателей. Дополнительно были стянуты сотрудники МЧС из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской областей, города Шымкента и военнослужащие воинской части 52859 МЧС РК.





В случае необходимости в местах подтопления спасателями МЧС осуществляется работа по переправе людей на технике повышенной проходимости, в том числе и на плавательных средствах.





По данным оперативного штаба по ЧС, уровень реки Урал (Жайык) по состоянию на 08.00 составлял: в селе Индербор - 975 см (критический уровень - 845 см), селе Махамбет - 1020 см (критический уровень - 850 см), городе Атырау - 598 см (критический уровень - 550 см), селе Жанаталап - 431 см (критический уровень - 500 см), селе Еркинкала - 388 см (критический уровень - 450 см).