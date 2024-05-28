27.05.2024, 09:24 53091
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Атырауской области
Фото: Оперативный штаб по ЧС
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Атырау. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вторые сутки в Махамбетском и Индерском районах Атырауской области наблюдается спад уровня воды в реке Урал. В городе Атырау с 08.00 отметка на гидропостах увеличилась на 2 см и составила 597 см. Министр по ЧС Чингис Аринов поручил продолжить берегоукрепительные работы и вести круглосуточный мониторинг состояния защитных сооружений, сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава ведомства провел визуальный осмотр насыпных дамб. При посещении населенного пункта Жалгансай Махамбеткого района министр по ЧС ознакомился с ходом работ по откачке паводковых вод. Напомним, 22 мая вблизи села произошел размыв земляной дамбы, из-за чего подъездная дорога к селу оказалась в воде. Отметим, что за минувшие сутки специальной техникой было откачено более 450 тысяч кубометров воды.
С апреля в регионе усилена группировка спасателей. Дополнительно были стянуты сотрудники МЧС из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской областей, города Шымкента и военнослужащие воинской части 52859 МЧС РК.
В случае необходимости в местах подтопления спасателями МЧС осуществляется работа по переправе людей на технике повышенной проходимости, в том числе и на плавательных средствах.
По данным оперативного штаба по ЧС, уровень реки Урал (Жайык) по состоянию на 08.00 составлял: в селе Индербор - 975 см (критический уровень - 845 см), селе Махамбет - 1020 см (критический уровень - 850 см), городе Атырау - 598 см (критический уровень - 550 см), селе Жанаталап - 431 см (критический уровень - 500 см), селе Еркинкала - 388 см (критический уровень - 450 см).
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27.05.2024, 11:44 43981
Задержавшие Бишимбаева полицейские отделались выговором за нарушение служебной дисциплины
Фото: instagram_qriim_mvdrk
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Двух столичных полицейских, участвовавших в задержании бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева в день убийства Салтанат Нукеновой, наказали за нарушение служебной этики.
В ходе судебного заседания по делу об убийстве Нукеновой было показано видео задержания Куандыка Бишимбаева полицейскими. На записи было видно, что один из сотрудников полиции снял с него наручники и дал ему покурить. Другой же бросил фразу, обращаясь к экс-министру: "Она, наверное, сама нозила, да?"
За нарушение требований статьи 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования) оперуполномоченному УП района Есиль ДП Астаны объявлен строгий выговор", - приводит сообщение МВД издание "Казинформ".
Второму полицейскому за нарушение служебной дисциплины был также объявлен выговор.
Ранее сообщалось, что экс-министр Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги.
Напомним, весной прошлого года в Алматы произошла массовая драка после того, как трое проходивших мимо парней вступились за девушку, которую избивал молодой человек. Очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Пятеро нападавших сбили с ног молодых людей и добивали лежащих на земле парней. Трое молодых людей получили травмы. По словам отца пострадавшего, его сын получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.
Адвокат потерпевшей стороны заявил о некорректных высказываниях следователя по этому делу капитана полиции Құдратіллаева Н. в адрес пострадавших.
Во время следственных действий (...) он с ухмылкой говорит: стоило ли помогать девушке, в результате чего ты получил такую тяжкую травму. Этот момент я считаю неуместным. Человек, который находится на страже порядка и в чьи обязанности входит изобличить человека в совершении преступления и наказать (…) Его позиция должна быть с обвинительным уклоном в адрес людей, которые совершают преступления", - заявил адвокат Айбол Туменбаев.
27.05.2024, 10:08 49361
В Алматы снесли крупный незаконный стройобъект
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По информации управления градостроительного контроля Алматы, под снос попало крупное капитальное строение в микрорайоне Кайрат, улица Даулеткерей, дом 61.
Сообщается, что собственник - физлицо возводил объект без разрешительных документов.
По результатам внеплановой проверки управлением в отношении собственника приняты административные меры по статье 316, часть 1, с выдачей предписания на приостановление строительно-монтажных работ и приведение участка в первоначальное состояние. В свою очередь собственник предписание не исполнил, в связи с чем материалы были направлены в суд на снос. 27 марта 2024 года решением Турксибского районного суда иск управления удовлетворен. Во исполнение решения суда демонтаж объекта собственник произвел добровольно", - уточнили в управлении.
По данным ведомства, с прошлого года по городу полностью или частично снесено 35 незаконных объектов, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, а также крупные жилые комплексы, как "Мечта" и KHAN.
26.05.2024, 10:40 100791
В горах Алматинской области спасли молодых туристов
Фото: МЧС РК
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области спасли заблудившихся в горах молодых туристов, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
“Несмотря на дождь, спасатели РОСО преодолели более 88 километров и прибыли в Бутаковское ущелье Талгарского района. Пешим ходом они начали подъем в сторону перевала Лесной, где и нашли заблудившихся парня и девушку”, - проинформировали в МЧС.
Отмечается, что молодой человек является гражданином Украины.
Как сообщили в пресс-службе, в медицинской помощи туристы не нуждались.
25.05.2024, 13:48 170496
Ушел из жизни академик Торегельды Шарманов
Фото: КазНМУ имени Асфендиярова
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Алматы. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 25 мая ушел из жизни академик Торегельды Шарманов, обладатель звания Еңбек Ері - высшей степени отличия РК, присвоенной за выдающиеся достижения в социально-гуманитарной сфере и огромный вклад в развитие здравоохранения, сообщает пресс-служба КазНМУ имени Асфендиярова.
Торегельды Шарманов 12 лет возглавлял Министерство здравоохранения. С 1974 года являлся бессменным руководителем Казахской академии питания. В 2005 году академик Шарманов был удостоен высшей степени отличия ВОЗ - премии Леона Бернара, обладателями которой за всю историю в мире было лишь 29 человек.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого.
Торегельды Шарманович, посвятивший всю свою жизнь здоровью нации, был уникальной личностью. Он отдал все свои силы развитию отечественной медицины, был у истоков многих полезных и добрых начинаний. Благодаря его деятельности в Казахстане были значительно расширены горизонты науки о питании, было налажено сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и другими международными структурами. Он сформировал новую научную школу и воспитал целую плеяду учеников. Светлый образ Торегельды Шармановича навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.
25.05.2024, 11:26 181986
Из-за снега и похолодания закрыли дороги в Акмолинской области
Проезд закрыт в Астаханском и Егиндыкольском районах
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Кокшетау. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области из-за снега и понижения температуры временно закрыто движение на автомобильных дорогах республиканского и областного значения, сообщает МЧС РК.
Проезд закрыт в Астаханском и Егиндыкольском районах на участках:
Екатеринбург - Алматы, от станции Колутон до села Новочеркасское;
Егиндыколь - Жолан, участки Новочеркасское - Егиндыколь - Жантеке, Жалтыр - Макинск, Новочеркасское - Егиндыколь - Жантеке, Новочеркасское - Егиндыколь - Кайнарское.
25.05.2024, 09:47 187616
Алматинский зоопарк прокомментировал смерть медведя Тома
Фото: freepik.com
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Алматы. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков прокомментировал ситуацию о смерти 17-летнего полярного медведя, полученного 29 марта 2024 года бесплатно из Праги в рамках программы European Endangered Species Program, сообщает пресс-служба зоосада.
Он отметил, что у Тома обнаружили опухоль, однако на момент прибытия у белого медведя отсутствовала медицинская карта в глобальной базе (ZoologicalInformation Management System) и оценить полную картину состояния здоровья поступившего животного не представлялось возможным.
Также сообщается, что специалисты из Пражского зоопарка в день отправки животного направили письмо в Алматинский зоопарк, где отмечено, что медведь Том за последний месяц потерял в весе.
Том являлся для нас особенным животным. Это внук знаменитого белого медведя Алькора из Алматинского зоопарка, прожившего у нас рекордные 30 лет. Мы получили Тома в рамках Европейской программы по сохранению вымирающих видов животных. У нас были большие планы. Однако, к сожалению, мы не смогли реализовать их. Сегодня получили результаты всех исследований и теперь можем сообщить точные данные о смерти Тома", - сказал Сеилхан Акилбеков.
Ветврачи отметили, что обнаруженная опухоль развивалась в течение нескольких лет. На момент прибытия в Алматы Том был нездоров, в связи с этим было принято решение обратиться к специалистам по белым медведям и ветеринарными врачами EAZA и EARAZA.
Тому назначили комплексное лечение, рекомендованное специалистами Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. К сожалению, оно дало лишь временный положительный эффект и к общему успеху не привело. Алматинский зоопарк о каждом шаге докладывал координатору ЕЕР, а также все действия ветврачей отражались в глобальной базе ZIMS. Доступ к данной базе имеют как коллеги из Праги, так и все зоопарки мира", - сказал директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков.
Животное пало 4 мая 2024 года. О смерти медведя сразу было сообщено координатору программы ЕЕР, как того требуют правила размещения и содержания животных в зоопарках и аквариумах. Для предоставления подробной информации о смерти белого медведя широкой публике зоопарку необходимо было дождаться результатов паталогоанатомического и гистологического исследований, как было рекомендовано координатором ЕЕР.
Причиной смерти медведя стала опухоль (хондрома), локализованная в носовых ходах с полным их закрытием, слизистый секрет оставался в пазухах, что привело к гнилостному воспалению, общей интоксикации организма и отеку мозга. Хондрома клинически проявлялась у белого медведя двухсторонним закрытием носовых ходов с нарушением аэрации, полным отсутствием циркуляции воздуха и оттока секрета слизистой оболочки, в результате чего развилось гнилостное воспаление носовых ходов и лобных пазух, приведшее к общему септическому состоянию организма", - рассказал патоморфолог профессор Амангелды Мауланов, проводивший исследования.
Из-за расположения опухоли в носовой полости диагностировать ее не представлялось возможным.
Ранее о гибели полярного медведя по кличке Том сообщил директор зоопарка Праги Мирослав Бобек. Чешская сторона требует провести расследование.
24.05.2024, 20:08 223296
Опрос КТ: 80% респондентов считают, что транспортный налог должен идти только на строительство и ремонт дорог Эксклюзив КТ
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что транспортный налог должен идти только на строительство и ремонт дорог Казахстана, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не только на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?"
80% участников опроса ответили: "Налог должен идти только на строительство и ремонт дорог"; 6% выбрали ответ: "Нет, налог необходим для использования на приоритетные нужды; 3% ответили: "Дороги должны ремонтировать граждане своими силами"; 5% - "Нам вообще не нужен налог и дороги"; 5% выбрали ответ: "Не знаю, что такое дороги" и 1% - "Мне все равно".
Ранее читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на плохое состояние дорог в Алматы. Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Также в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане.
Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда дороги начали разрушаться прямо на глазах, не успев ввестись в эксплуатацию, повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
23.05.2024, 18:25 270511
В Астане наградили школьника за спасение пятилетного мальчика
Глава ДЧС Астаны наградил Акана Акимжанова и его родителей благодарственными письмами
Фото: gov.kz
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане наградили ученика седьмого класса школы-гимназии № 31 Акана Акимжанова за спасение пятилетного мальчика от падения с четвертого этажа, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Благодаря героическому подвигу Акана спасена человеческая жизнь. Каждый ребенок, каждый гражданин, проявляя свое мужество и героизм, сможет прийти на помощь в трудную минуту, тогда он настоящий-спасатель. Спасибо родителям и коллективу школы, что воспитали такого ребенка", - отметил начальник ДЧС Астаны Марат Кульдиков.
Напомним, школьник спас пятилетнего мальчика от падения с четвертого этажа в Астане.
Свой поступок Акан объяснил тем, что у него самого есть младшие братья и сестры и он надеется, что в случае необходимости им тоже помогут.
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