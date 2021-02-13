В Минтруда рассказали о нарушениях, выявленных в работе МСЭ

Шымкент. 12 февраля. Kazakhstan Today - Председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ербол Нургалиев озвучил итоги проверок территориальных отделов медико-социальной экспертизы, а также дал ряд поручений по улучшению их работы, передает Kazakhstan Today.

Ербол Нургалиев сообщил, что в 2020 году КТСЗМ проведены выездные проверки деятельности МСЭ в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и в городе Шымкенте.

По его словам, было выборочно проверено 4103 акта МСЭ, из них выявлено 943 (22,9%) акта с различными замечаниями. В их числе несоответствие функциональных нарушений группе и срокам инвалидности, не указано количество дней временной нетрудоспособности, нет обоснования экспертного заключения, несоответствие степени выраженности функциональных нарушений, несоответствие степени ограничения жизнедеятельности, необоснованно разработаны индивидуальные программы реабилитации.

Также управлением МСЭ КТСЗМ выборочно проверено 8500 актов МСЭ по всем 17 регионам на предмет обоснованности вынесенных экспертных решений отделами МСЭ, а также оказания государственных услуг в соответствие с действующим законодательством. По итогам проверок выявлено 935 (11%) замечаний.

За ослабление контроля в организации деятельности службы медико-социальной экспертизы по итогам проверок за 2020 год вынесены дисциплинарные взыскания:

- в Туркестанской области в отношении: заместителя руководителя департамента по вопросам МСЭ в виде строгого выговора, уволены 2 руководителя отделов МСЭ (по собственному желанию);

- в Алматинской области в отношении: заместителя руководителя департамента по вопросам МСЭ, руководителя отдела ОМК МСЭ;

- в Жамбылской области в отношении: исполняющего обязанности заместителя руководителя департамента по вопросам МСЭ, руководителя отдела ОМК МСЭ;

- в Шымкенте в отношении руководителя отдела ОМК МСЭ приняты меры дисциплинарного взыскания.

Поручаю заместителям руководителей территориальных департаментов по вопросам МСЭ совместно с ОМК МСЭ постоянно проводить работу по профилактике коррупционных правонарушений в деятельности отделов медико-социальной экспертизы. Необходимо усилить контроль над обоснованностью экспертных решений отделов МСЭ, привести в соответствие данные информационной системы "Централизованный банк данных лиц, имеющих инвалидность", проводить методическую работу с молодыми специалистами отделов МСЭ, строго соблюдать Этический кодекс государственных служащих", - сказал председатель КТСЗМ.

Нургалиев также поручил отработать с председателями ВКК лечебных учреждений порядок и очередность направления на медико-социальную экспертизу лиц, не прошедших освидетельствование, учитывая автоматическое продление инвалидности в период действия режима ЧП и карантина. При этом он подчеркнул необходимость строгого соблюдения карантинных мер в отделах МСЭ.

В завершении мероприятия Нургалиев заявил, что КТСЗМ будет усилена работа по профилактике коррупционных правонарушений в деятельности медико-социальной экспертизы.

Также сообщалось, что территориальный департамент комитета труда, социальной защиты и миграции по Алматинской области проведет служебное расследование в отношении сотрудников отдела медико-социальной экспертизы №4 города Талгара. Проверка инициирована на основе жалоб услугополучателей отдела МСЭ №4 на грубое обращение сотрудников с ними

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