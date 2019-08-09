В МТСЗН разъяснили, как отдохнут казахстанцы на Курбан айт

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Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве труда и социальной защиты населения разъяснили, почему казахстанцы не будут отдыхать в понедельник, 12 августа, на следующий день после Курбан айта, передает Kazakhstan Today.

В соответствии со статьей 5 закона РК "О праздниках в Республике Казахстан", праздничные дни в Казахстане являются нерабочими днями. При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.

Между тем, согласно статье 84 Трудового кодекса РК, первый день праздника Курбан айт является выходным днем. В текущем году он приходится на воскресенье - 11 августа. Однако Курбан айт не входит в перечень государственных и национальных праздников и нормы вышеуказанного закона на него не распространяются. То есть при совпадении воскресенья с праздником Курбан айт следующий за ним рабочий день не является выходным", - объяснил пресс-секретарь ведомства Канат Кульшаманов.

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