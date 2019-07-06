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В Мунайлинском районе Мангистауской области открылся ФОК на 160 зрителей

05.07.2019, 22:25 7453
Актау. 5 июля. Kazakhstan Today - В Мунайлинском районе Мангистауской области открылся физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрителей, передает Kazakhstan Today.
 
Новый комплекс расположен в жилом массиве "Бесшокы" села Мангистау. Комплекс, построенный на средства инвесторов, рассчитанный на 160 зрителей, был сдан ко дню столицы. Инвестором проекта является "Норт Каспиан Оперейтинг компани Н.В" (НКОК). Объект построен в рамках реализации социально-инфраструктурных проектов компании, сообщили в управлении внутренней политики региона.
 
В церемонии открытия комплекса принял участие аким области Серикбай Трумов, который поздравил молодежь села и спортсменов с днем столицы.
 
Таким образом, накануне дня столицы компания "НКОК" преподнесла очередной подарок мунайлинцам. До этого данная компания построила 100-местное общежитие для госслужащих и Дом культуры с библиотекой на 500 мест.
 
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса состоит из двух этажей. Объем финансирования - 466,187 млн тенге. Строительство начато в мае 2018 года. Общая площадь комплекса - 1307,4 квадратных метров. В спортивном комплексе можно заняться такими видами спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, гандбол, легкая атлетика, борьба, дзюдо и армрестлинг. Здание снаружи облагорожено, есть уличное освещение и озеленение. Все площадки для занятий спортом оснащены согласно стандартам.
 

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