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В МВД прокомментировали призывы к насилию, озвученные казахстанским спортсменом

15.09.2020, 12:34 45550
Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз прокомментировал на брифинге видео, опубликованное в соцсети казахстанским бойцом ММА Куатом Хамитовым, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, Хамитов опубликовал видеозапись, на которой призывал избивать людей, проводящих дезинфекцию, а также стрелять из автоматов по вертолетам.
 

Я бы хотел прокомментировать видео, автором которого является спортсмен Куат Хамитов. Он записал и опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей обращение, в котором призвал к насилию. Это прямое нарушение закона и является уголовным преступлением. Министерство внутренних дел призывает граждан не распространять заведомо ложную информацию, доверять следует только официальным данным государственных органов. Необходимо помнить об административной и уголовной ответственности, которые предусмотрены в случае нарушения закона", - сказал Нурдилда Ораз.

 
В Казахстане регулярно появляется недостоверная информация о распылении с вертолетов лекарственных средств или средств дезинфекции. Власти периодически выявляют распространителей фейковой информации.
 

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