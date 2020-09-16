В МВД прокомментировали призывы к насилию, озвученные казахстанским спортсменом

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз прокомментировал на брифинге видео, опубликованное в соцсети казахстанским бойцом ММА Куатом Хамитовым, передает Kazakhstan Today.

Напомним, Хамитов опубликовал видеозапись, на которой призывал избивать людей, проводящих дезинфекцию, а также стрелять из автоматов по вертолетам.

Я бы хотел прокомментировать видео, автором которого является спортсмен Куат Хамитов. Он записал и опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей обращение, в котором призвал к насилию. Это прямое нарушение закона и является уголовным преступлением. Министерство внутренних дел призывает граждан не распространять заведомо ложную информацию, доверять следует только официальным данным государственных органов. Необходимо помнить об административной и уголовной ответственности, которые предусмотрены в случае нарушения закона", - сказал Нурдилда Ораз.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства