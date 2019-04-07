В МВД прокомментировали видео с отдыхающим в ресторане начальником представительства МВД в городе Байконыре

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел (МВД) РК прокомментировали попавшее в социальные сети видео, на котором запечатлен начальник представительства МВД в Байконыре Бакытжан Куракбаев в ресторане, передает Kazakhstan Today.

"По факту о нахождении начальника представительства МВД в городе Байконыре Куракбаева в увеселительном заведении, имевшего место 30 марта текущего года, инспекцией по личному составу департамента собственной безопасности проводится служебное расследование. По результатам проверки в отношении указанного должностного лица за нарушение требований Этического кодекса будут приняты строгие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства