04.04.2025, 08:34 65661
В нацпарке "Иле-Алатау" фотоловушки засняли снежного барса
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В государственном национальном природном парке "Иле-Алатау" редкий снежный барс снова попал в объектив фотоловушки, продемонстрировав уникальную красоту дикой природы, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
Эти кадры были сделаны в период с 7 по 13 февраля.
Хочется отметить важный труд научных инспекторов, которые круглосуточно мониторят территорию парка и проводят исследования, направленные на сохранение биоразнообразия. Благодаря их усилиям и упорной работе фотоловушки были установлены в нужных местах, что позволило получить такие впечатляющие результаты", - отметили в комитете.
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05.04.2025, 11:16 8621
Новые правила для водителей мопедов вступили в силу в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С сегодняшнего дня мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, и эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда на них без водительских прав теперь запрещена.
С 5 апреля 2025 года водители мопедов официально приравниваются к полноценным участникам дорожного движения. Теперь за нарушения правил их будут штрафовать так же, как и водителей автомобилей.
В частности, водителей мопедов будут наказывать за:
- вождение в нетрезвом виде;
- управление без прав или после лишения;
- превышение скорости;
- опасные маневры и выезд на встречную полосу;
- проезд на красный свет;
- непредоставление преимущества пешеходам;
- нарушение знаков, разметки и проезда перекрестков;
- установка незаконных световых и звуковых сигналов;
- создание аварийных ситуаций.
Как пояснили в полиции, все нарушения будут фиксироваться автоматическими камерами, поэтому избежать наказания не получится.
Напомним, закон, предусматривающий установку на мопеды государственных регистрационных номерных знаков был подписан 3 октября 2024 года. Однако привлекать к ответственности за нарушения водителей мопедов стали только в апреле, чтобы дать гражданам время выучиться на права, получить водительское удостоверение и получить госномера.
С 1 января 2025 года граждане могли регистрировать мопеды в спецЦонах.
04.04.2025, 19:29 41686
В Астане строительная компания сбрасывала мусор близ вокзала
В отношении строительной организации принимаются административные меры
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Астаны пожаловались, что строительная компания сбрасывала мусор в неположенном месте близ вокзала "Нурлы жол".
В соцсетях появилось видео, на котором заснято, как спецтехника засыпает маленькое озерцо строительным и бытовым мусором.
В пресс-службе акимата района Сарайшык сообщили, что земельный участок находится в частной собственности.
Участок отведен ТОО "Сарыарка Бизнес Комфорт" для проведения изыскательских работ. На указанном видео - это котлован. По факту засыпки территории и котлована строительным мусором в отношении строительной организации принимаются административные меры. С представителями организации проведена беседа по соблюдению законодательства о СМР и по очистке территорий от крупногабаритного мусора (КГМ)", - говорится в сообщении акимата.
Ранее сообщалось, что в Астане ужесточили наказание за несанкционированные свалки в городе. Кроме того, в городе активно работают мобильные группы и система IKomek, фиксирующая нарушения.
04.04.2025, 19:04 41661
Международная конференция прошла в Алматы в рамках празднования 80-летия Победы
Запланирован ряд других совместных проектов
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Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в Доме дружбы в рамках мероприятий празднования 80-летия Победы состоялась казахстанско-российская конференция "Память Победы: Единство поколений и народов", сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
Конференция стала стартом цикла совместных казахстанско-российских мероприятий, посвященных юбилейной дате.
Поздравляя присутствующих с наступающим Днем Победы, Аида Балаева привела слова Касым-Жомарта Токаева:
Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле. Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее".
Министр культуры и информации подробно остановилась на теме вклада казахстанцев в общую Победу, отметив, что участие в войне принял каждый пятый житель республики.
Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Талгат Бегельдинов, Бауыржан Момышулы, Касым Кайсенов, Леонид Беда, Рахимжан Кошкарбаев, Сагадат Нурмагамбетов, Сергей Луганский - имена этих казахстанцев навсегда вписаны в книгу Победы. Золотой звездой Героя Советского Союза награждены 528 человек.
Да, на общую Победу трудились все - от сталевара до бухгалтера, от сапожника до учителя, от мала до велика. Но роль культуры, конечно же, трудно переоценить. Казалось бы, во времена военных лишений и невзгод не до "Его величества Искусства"… Но нет! Государство не просто поддерживало, а целенаправленно продвигало культуру в массы, искусно используя и развивая ее пассионарную силу в приближении Великой Победы", - отметила Аида Балаева.
Позже подсчитали, что казахстанские концертные организации дали 36 525 представлений, гастролируя на фронте, в прифронтовой полосе, выступая в госпиталях. Тем временем на базе эвакуированных киностудий в республике развивался отечественный кинематограф. И уже казахстанские специалисты стали одними из основоположников национального кино.
В эти годы было создано много шедевров, и не только в кинематографии. Жемчужиной военной поэзии является послание казахского акына Джамбула в осажденный Ленинград - стихотворение "Ленинградцы, дети мои!".
Героизм соотечественников вдохновлял казахстанских деятелей культуры. Именно в годы войны, в 1944-м, композиторами Муканом Тулебаевым, Евгением Брусиловским и Латифом Хамиди написан первый Государственный гимн Казахской ССР. Также в годы войны был возрожден исконно казахский жанр фольклорного творчества - айтыс.
В преддверии знаменательной даты сторонами запланирован ряд других совместных проектов: акции, форумы, культурные события.
В рамках конференции был подписан план мероприятий в сфере казахстанско-российского гуманитарного сотрудничества на 2025 год.
04.04.2025, 17:28 46836
В Казахстане водителей за ДТП при выезде на встречную полосу будут лишать прав на девять месяцев
На семь лет будут лишать права управления транспортом за вождение мопеда в состоянии опьянения
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане водителей за дорожно-транспортное происшествие при выезде на встречную полосу будут лишать прав на девять месяцев, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.
За выезд на полосу встречного движения предусмотрено лишение водительских прав на 6 месяцев, а если эти действия привели к дорожно-транспортному происшествию, то предусмотрен штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав на 6 месяцев. Теперь в целях соразмерности наказания, если выезд на встречную полосу приведет к дорожно-транспортному происшествию, то за это водители будут лишены права на 9 месяцев", - заявил он.
Также с 13 марта 2025 года введены новые составы административных правонарушений. В частности, теперь за высовывание головы из кабины автомобиля во время движения грозит штраф в размере 10 МРП. Подчеркивается, что ответственность коснется в равной степени как пассажира, так и водителя, что окажет дополнительный профилактический эффект.
Кроме того, в Казахстане на 7 лет будут лишать права управления транспортом за вождение мопеда в состоянии опьянения.
Основная причина нарушений - безнаказанность мопедистов, а также минимальные штрафы за нарушения. Для наведения порядка в 2024 году в закон "О дорожном движении" внесены изменения, и мопед приравнен к механическому транспортному средству. Если раньше за нарушение ПДД водители мопедов привлекались к ответственности по статье 615 КоАП (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения) как иные участники дорожного движения со штрафом в 2 МРП, то с введением с 5 апреля 2025 года данных норм водитель мопеда будет нести весь спектр ответственности, возложенный на водителей механических транспортных средств", - добавил Кайсар Султанбаев.
Ранее в полиции напомнили о необходимости зарегистрировать мопеды.
04.04.2025, 16:54 47301
Полиция Алматы проверяет информацию об утечке данных ВИЧ-инфицированных
Фото: pexels.com
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Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проводится проверка информации об утечке в социальные сети данных людей с ВИЧ.
Достоверность и объективные подробности будут установлены, и, как следствие, приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Ранее Telegram-канал Qumash сообщил, что студенты одного из медицинских колледжей Алматы распространили в мессенджерах результаты анализов ВИЧ-инфицированных пациентов, включая персональные данные. Отмечается, что эти списки студенты получили во время практики в лаборатории.
Напомним, в прошлом году в Алматы произошел резонансный скандали з-за так называемого списка девственниц. В КазНУ имени аль-Фараби в публичное пространство попала конфиденциальная интимная информация о студентках. После скандала несколько сотрудников вуза были уволены, еще часть были привлечены к административной ответственности. Также понесли наказание сотрудники медцентра, который обслуживает университет.
04.04.2025, 14:42 51206
Алматинцев удивила стоимость реконструкции театра имени Натальи Сац
Фото: Скриншот с сайта 2gis.kz
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Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с акимом Алматы Ерболатом Досаевым жители Ауэзовского района задали градоначальнику вопросы по проекту реконструкции театра имени Натальи Сац и также по стоимости, выделенной на его реализацию.
Ерболат Досаев рассказал, что проект по реконструкции театра имени Натальи Сац и пристройки к нему начался в марте текущего года. Общая стоимость проекта составляет 23,9 млрд тенге, а окончание работ запланировано на июнь 2026 года.
Одна из жительниц выразила обеспокоенность предстоящей реконструкцией театра, подняв вопросы о соответствии проекта требованиям инсоляции, соблюдении "желтой линии" безопасности, нехватке парковочных мест и необходимости независимой оценки сметы реконструкции, сообщает "Казинформ".
Мы, жители района, обеспокоены этой реконструкцией, поскольку она будет связана с большой вырубкой взрослых деревьев. С учетом нашей экологической обстановки считаем это неприемлемым. Просим вас также содействовать в том, чтобы нам предоставили чертежи пристройки к театру. Ранее мы обращались и к застройщику, и к главному архитектору Ауэзовского района, и в акимат. Мы хотим провести независимую оценку проекта, потому что там могут быть проблемы: инсоляция для ЖК "Park House", нарушение желтой линии - между ЖК и пристройкой будет всего 25 метров, что создаст большую опасность в случае чрезвычайных ситуаций. Также есть нехватка парковочных мест. 980 мест в театре, а парковочных должно быть минимум 98, но их остается только 38. Не знаем, куда смотрели разработчики. И еще вопрос по стоимости - мы еще не видели ни одного проекта с такой суммой, просим вас рассмотреть, нет ли там череды подрядчиков и посредников", - приводит слова местной жительницы ratel.kz.
На это аким Алматы отметил, что проектом реконструкции театра занимался лично.
Мы постарались максимально учесть вопросы с парковочными местами и в курсе, сколько их необходимо будет создать. Все требования, связанные с желтыми линиями приближенности к ЖК "Park House", были соблюдены", - заверил градоначальник.
Что касается стоимости проекта, Досаев отметил, что с учетом текущих цен в городе и строительства новой сцены, а не просто реконструкции, "выделяемая сумма вполне адекватна".
Мы работаем исключительно после проведения государственной экспертизы стоимости проекта. Объявляется конкурс, и через портал с рейтингово-бальной системой выбираем подрядчика и утверждаем цену. Все проходит прозрачно. Если необходимо, можете обратиться в уполномоченные органы, которые могут проверить данный проект", - сказал он.
Также в очередной раз алматинцы подняли вопрос точеной и уплотняющей застройки города.
Экологическая ситуация в Алматы приближается к катастрофе. Токаев дал поручение о запрете точечной уплотняющей застройки в городе Алматы. Почему указание президента не выполняется? Вы же сами заявляли, что Алматы надо застраивать зданиями в 4-5 этажей и уменьшать плотность населения. Строительство высоток на тектонических разломах опасно (…) По адресу 12 мкрн, 20 дом собираются строить ЖК на тектоническом разломе. Это уплотняющая застройка, которая сядет на существующие с советских времен коммуникации, которые не выдержат увеличения нагрузки. Наши ЖК будут испытывать перебои с водоснабжением и электричеством, уже сейчас транспортный коллапс", - цитирует издание одну из жительниц района.
На это Досаев ответил, что с точечными застройками в городе покончено. По его словам, с 2019 года "в городе не было выявлено фактов точечных или уплотнительных застроек". Он напомнил, что выше проспекта Аль-Фараби высота построек ограничена на 12 метров, по Абая - на 9 этажей, и эти правила "жестко соблюдаются".
Также жители высказались о проблеме игнорирования законов застройщиками и предпринимателями, а именно - неисполнения решения суда. Местная жительница рассказала, что на одной из улиц района вырыт котлован, где планируется строительство 12-этажного жилого дома.
"Однако у нас есть определение суда о зарытии котлована на данном участке и приведении его в первоначальный вид. Несмотря на это, судебное определение не приводится в силу. Я писала в прокуратуру, в Минюст, но мне был дан ответ, что я не являюсь стороной по данному делу и поэтому ГАСК должен с ЧСИ совместно привести участок в первоначальное положение. Но теперь обнаружилось, что этот участок у нас теперь не Чернова 98А, а почему-то Навои 84/3",- рассказала женщина.
По словам алматинки, аналогичная ситуация на соседних участках: предприниматели берут у жильцов разрешение на одни проекты, а возводят там совершенно другие.
В ответ на эти жалобы Досаев дал поручение департаменту по управлению земельными ресурсами Алматы провести проверку всех этих участков, отметив, что не может запретить приглашать новых инвесторов на эти территории.
В пресс-службе акимата Алматы проинформировали, что здание театра было построено в 1980-х годах, и за все время в нем не проводился капитальный ремонт.
Планируется на 100% обновить театральное оборудование, сцену, освещение, расширить проходы и расстояние между креслами, установить дополнительные места для маломобильных групп населения. Особое внимание уделено вопросу восстановления и сохранения архитектурных элементов, так как здание является памятником истории и культуры местного значения. Также будет произведено благоустройство прилегающей территории с озеленением", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, рядом будет построено новое трехэтажное здание площадью 10 тыс. квадратных метров. В нем расположится камерный зал на 200 мест со сценой и др. Строения будут соединены галерейным переходом.
Ранее общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.
В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде. Позже активисты сообщили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.
03.04.2025, 20:15 87466
В Алматы сносят входную группу кафе в центре города
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постройка возле кафе Juz на улице Сатпаева, 4а, возведена без разрешительных документов. Кроме того, она расположена на территории общего пользования и занимает пандус, предназначенный для людей с особыми потребностями, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
4 октября 2024 года в ходе внеплановой проверки на основании обращения жителя в отношении арендатора ТОО "ALMA Construction and Design" управлением приняты административные меры с направлением материалов в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям", - сообщили в управлении градостроительного контроля.
22 ноября 2024 года суд постановил снести незаконно возведенные строения, и почти через месяц, 27 декабря, постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения.
Снос начат 3 апреля с участием судебных исполнителей департамента юстиции города.
Ранее сообщалось, что в Алматы сносят ряд возведенных без разрешительных документов коммерческих точек по улице Жарокова.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
03.04.2025, 17:30 87716
За какие нарушения будут наказывать водителей мопедов в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции города Алматы рассказали, за какие нарушения будут наказывать водителей мопедов в Казахстане, передает корреспондент агентства.
С 5 апреля водители мопедов будут привлекаться к ответственности на общих основаниях. Управление административной полиции Алматы напоминает, с 5 апреля 2025 года водители мопедов официально приравниваются к полноценным участникам дорожного движения. Теперь за нарушения правил их будут штрафовать так же, как и водителей автомобилей", - сообщили в полиции.
В частности, водителей мопедов будут наказывать за:
- вождение в нетрезвом виде;
- управление без прав или после лишения;
- превышение скорости;
- опасные маневры и выезд на встречную полосу;
- проезд на красный свет;
- непредоставление преимущества пешеходам;
- нарушение знаков, разметки и проезда перекрестков;
- установка незаконных световых и звуковых сигналов;
- создание аварийных ситуаций.
Важно понимать, что все нарушения будут фиксироваться автоматическими камерами, поэтому избежать наказания не получится. Призываем всех водителей мопедов быть сознательными, соблюдать правила и уважать других участников движения", - добавили в полиции.
Ранее в МВД заявили о росте ЧС с мопедистами в Алматы. Только за 5 дней в городе произошло 23 ДТП с участием мопедов.
Напомним, требования об обязательной регистрации мопедов в РК вступят в силу 4 апреля. Правила регистрации разъяснили в МВД. В кулуарах мажилиса замминистра внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что незарегистрированные мопеды будут отправлять на штрафстоянку.
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