В НК "КазМунайГаз" прокомментировали ситуацию на месторождении Каламкас

Актау. 24 мая. Kazakhstan Today - В АО "Национальная компания "КазМунайГаз" прокомментировали ситуацию на месторождении Каламкас, передает Kazakhstan Today.

" 22 мая 2019 года, около 18.20, произошло водогазопроявление (грифон) в районе скважины №8237 месторождения Каламкас высотой 40-50 сантиметров. Также отмечено повышение давления на устье скважины №8237 до четырех атмосфер. После проведенного стравливания трубное давление снизилось до 2,2 атмосферы", - сообщили в пресс-службе компании.

О произошедшем проинформированы государственные уполномоченные органы.

После первого случая, произошедшего в марте текущего года с возгоранием грифона, была создана рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Научно-исследовательского института технологий добычи и бурения "КазМунайГаз", АО "Мангистаумунайгаз" и независимые эксперты. Данной рабочей группой выделена зона исследования вокруг аварийной скважины №8237 на площади 4 квадратных километра. В этой зоне были охвачены исследованием 98 скважин, в том числе действующие, бездействующие и ликвидированные. Цель исследования - определение источника газоводопроявления, а также возможной миграции техногенного газа из газоносных и водоносных горизонтов месторождения. Повторное появление грифона было ожидаемо, к такому сценарию были готовы. Для этого аварийная скважина №8237 была подготовлена как разгрузочная при повторном накоплении техногенного газа и воды. Устье скважины оборудовано противовыбросным оборудованием, организована линия стравливания на технологической емкости", - проинформировали в компании.

В настоящее время создан оперативный штаб, предпринимаются организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности и локализации водогазопроявления. Определены опасные зоны, проведено оцепление периметра опасной зоны с выставлением постов безопасности, ограничен допуск в опасную зону людей, непосредственно не вовлечённых в ликвидацию аварии.

Также проведены работы по обвалованию грифона (отсыпкой мергеля). Скважина управляема, оборудована противовыбросовым оборудованием (ПУГ) и оборудована блоком глушения и дросселирования.

Кроме того, проводятся меры по разгрузке грифона путем стравливания давления скважины через экологическую емкость и технологическую свечу скважины. В радиусе 500 метров остановлены 8 влияющих нагнетательных скважин.

Проводятся соответствующие мероприятия по недопущению впредь осложнений при бурении и эксплуатации месторождения в целом", - добавили в КМГ.

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 90,42% акций АО НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", 9,58% Национальному банку Республики Казахстан.

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