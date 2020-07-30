В Нур-Султане исключили левые повороты на перекрестках

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Департаментом полиции Нур-Султана вносятся изменения в организацию дорожного движения на дорогах столицы, передает Kazakhstan Today.





В целях обеспечения безопасности взамен нерегулируемых пешеходных переходов обустроены светофорные объекты на 5 участках. Планируется строительство светофоров еще на 14 пешеходных переходах. Соответствующие изменения в организацию дорожного движения на дорогах вносятся поэтапно, пишет портал Turantimes.kz





Исключены левые повороты на перекрестках для сокращения конфликтных точек между транспортными потоками, при этом обустроены безопасные места разворота в качестве альтернативы. Данная альтернатива представляет собой нанесение соответствующей дорожной разметки и установкой дополнительной секции светофора с символом стрелки на разворот. Планируется введение данной схемы организации движения еще на 7 участках.

С учетом маршрутов движения общественного транспорта, внесены изменения в режим работы светофоров, путем замены символов "+" на дополнительной секции светофоров, для осуществления безопасного левого поворота на перекрестках. В настоящее время рассматриваются и другие участки, где будут заменены указанные символы на дополнительной секции светофоров.

Также на шести участках применены пунктирные линии разметки, координирующей направление движения автомашин по полосам движения в границах перекрестка. Применение такой разметки планируется практически на всех перекрестках магистральных дорог с 6 и более полосным движением.

Кроме того, планируется строительство дорог в парковой зоне и в районе строительства новой мечети в квадрате улиц Мангилик Ел - Кабанбай батыра - Сауран и Хусейна бен Талала, при проектировании которых департаментом полиции принято участие и внесены предложения с учетом обеспечения безопасного движения и парковки транспортных средств.





Для заблаговременного информирования водителей, произведена установка дорожных знаков, указывающих направление движения над каждой полосой перед 7 перекрестками и транспортными развязками. Работа по установке указанных дорожных знаков на перекрестках улиц продолжается.

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