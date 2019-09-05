Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане начал работу сервис такси Bolt, передает Kazakhstan Today.

Несколько тысяч водителей уже начали работу с Bolt в Нур-Султане сегодня. Минимальная стоимость поездки с Bolt составляет 500 тенге, посадка обойдется пассажирам в 330 тенге. Далее стоимость рассчитывается следующим образом: 40 тенге за каждый километр и 10 тенге за минуту поездки", - сообщили в компании.

В честь запуска в Нур-Султане Bolt предоставляет скидки до 50% всем, кто скачает приложение. Например, поездка от Байтерека до территории EXPO 2017 будет стоить примерно 400 тенге с учетом скидки. Пользователи смогут увидеть точную стоимость при заказе такси.

Услугами Bolt пользуются свыше 25 млн пользователей в более чем 30 странах мира. Теперь европейское качество сервиса такси Bolt доступно и в Казахстане. Мы убеждены, что счастливые водители - залог наилучшего сервиса, поэтому предлагаем более выгодные условия сотрудничества для водителей, которые продолжают присоединяться к Bolt в Нур-Султане", - прокомментировал основатель и CEO Bolt Маркус Виллиг.

Комиссия для водителей в Bolt значительно меньше по сравнению с другими агрегаторами такси - 12%. Есть и дополнительные преимущества: гарантии поездок с фиксированной для водителя ставкой, брендинг-программа и ежедневные бонусы.

Запуск Bolt - большое событие для Нур-Султана. Мы постарались обеспечить потребность жителей города в комфортном такси за разумные деньги. Мы рады начать свою работу в Казахстане именно со столицы и надеемся, что новые пользователи Bolt оценят наш сервис по достоинству. В ближайшее время мы планируем начать работу в других городах, а также рассматриваем возможность запуска в республике остальных сервисов Bolt, среди которых аренда электросамокатов и доставка еды", - сказал руководитель представительства Bolt в Казахстане Арай Бекембаев.

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