Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане открыли дорогу в аэропорт. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

Дорогие жители столицы! Дорогу в аэропорт открыли! Спасибо коллегам, КазАвтоЖолу и дорожникам! Всеx с праздником! P.S. Строительство развязки продолжается", - написал Кульгинов в Twitter .

Как сообщалось ранее, участок дороги, ведущей в аэропорт столицы, был закрыт в феврале текущего года в связи с проведением работ по строительству транспортной развязки на пересечении улицы №229 (Южная объездная) и проспекта Кабанбай батыра.

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