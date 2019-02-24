В Астане до конца года закроют для машин участок проспекта Кабанбай батыра

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Астане до конца года будет закрыт участок дороги, ведущей в аэропорт, передает Kazakhstan Today.

В связи с проведением работ по строительству транспортной развязки на пересечении улицы №229 (Южная объездная) и проспекта Кабанбай батыра, а также в рамках реализации проекта "Новая транспортная система Астана - ЛРТ", участок проспекта Кабанбай батыра, от улицы Арнасай до поворота на терминал аэропорта, будет закрыт с 8 февраля до конца текущего года", - сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

Движение будет организовано в объезд закрытого участка по временной объездной дороге посредством установки временных дорожных знаков и светофорной сигнализации.

Департамент полиции Астаны просит жителей и гостей столицы быть предельно внимательными, осуществлять движение, руководствуясь дорожными знаками, установленными по временной схеме. Скорость на данном участке ограничена до 40 километров в час.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства