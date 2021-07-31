В Нур-Султане, Шымкенте и ряде областей объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Западно-Казахстанской, Атырауской, Акмолинской, Актюбинской, Мангистауской, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 31 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем на юго-западе ожидается сильная жара, 38 градусов.

Днем 31 июля в Атырауской области ожидается сильная жара, до 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

31 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане днем 31 июля ожидается гроза.

Днем 31 июля в Актюбинской области местами сохраняется сильная жара, 38 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.

Днем 31 июля на юге Мангистауской области ожидается сильная жара, 38 градусов.

31 июля в Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

31 июля в Туркестанской области ожидается местами пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте утром и днем 31 июля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 31 июля - 1 августа в Карагандинской области местами ожидается сильная жара, 35 градусов. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем 31 июля местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 31 июля в Павлодарской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 18 метров в секунду.

31 июля в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

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