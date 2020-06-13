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В Нур-Султане улицу Акмешит частично перекроют

12.06.2020, 11:47 9613
В Нур-Султане улицу Акмешит частично перекроют
Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане улицу Акмешит частично перекроют до 13 июня, передает Kazakhstan Today.
 

Автомобилистам советуют заранее планировать маршрут во избежание попадания в пробки", - сообщает официальный сайт столичного акимата. 

 
Как сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Акмешит на участке от улицы Достык до улицы Кунаева. 
 

В этой связи с 12 по 13 июня движение на данном участке будет полностью перекрыто. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - отметили в управлении.

 

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