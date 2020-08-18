В Нур-Султане водитель, который переболел коронавирусом, получил выплату фонда Яндекс.Такси

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Весной этого года сервис Яндекс.Такси запустил фонд финансовой помощи для водителей и курьеров, пострадавших от коронавируса. Наша страна стала одним из первых международных рынков, где появилась программа помощи. Среди тех, кто столкнулся с болезнью и получили компенсацию, оказался водитель из Нур-Султана Жалгас Еркенов, передает Kazakhstan Today.

О своем диагнозе он узнал больше месяца назад при поступлении в дневной стационар.

Сначала были только предположения, - рассказывает Жалгас, - но, когда стало хуже, понял, что подхватил именно эту заразу. Самое интересное, что к защите я всегда относился очень ответственно, потому что и сам боялся заразиться, и клиентов не хотелось заражать. С самого начала пандемии я проветривал машину, дезинфицировал салон, носил маску и перчатки, обрабатывал руки. Но понятно, что вирус можно подхватить в любом месте – в магазине, в лифте, во дворе".

По словам водителя, течение болезни было достаточно тяжелым.

Было трудно дышать, передвигаться. Одышка и кашель отнимали силы, - вспоминает водитель. - Работу, конечно же, пришлось оставить сразу при первых симптомах. Главное - соблюдать полную изоляцию и не заниматься самолечением. Сейчас уже все позади, и мое состояние пришло в норму".

О том, что сервис Яндекс.Такси помогает заболевшим, Жалгас узнал от коллег со своего таксопарка, подал заявку онлайн и получил денежную поддержку.

Мне объяснили, что вознаграждение рассчитывается за 14 дней болезни или карантина. Мое лечение заняло 14 дней, потом еще столько же пришлось отсидеться дома. В итоге, я не работал больше месяца, а жить ведь на что-то надо. Да и расходы на лечение были немаленькими. Выплата оказалась очень кстати. Она, конечно, не покрыла все расходы, но помогла мне однозначно", – поделился он.

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