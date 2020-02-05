В Нур-Султане за клевету судили родственников проводников, изнасиловавших пассажирку поезда

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - В столице прошел суд над отцом одного из осужденных по делу об изнасиловании в поезде "Тулпар-Тальго" и супругой второго, передает Kazakhstan Today.

К. обратилась с жалобой частного обвинения о привлечении к уголовной ответственности С. Курманиязова и А. Торалиевой за клевету. Заявитель, являющаяся частным обвинителем по уголовному делу об изнасиловании пассажирки проводниками поезда "Тулпар-Тальго", обвинила отца осужденного Курманиязова и супругу второго осужденного Торалиеву в распространении заведомо ложных сведений в ходе интервью блогеру Бердонгару о том, что она вымогала деньги у проводников поезда. Это интервью опубликовано на "Ютуб-канале" Бердонгара", - сообщили в пресс-службе суда.

В иске было заявлено требование о взыскании с обвиняемых в солидарном порядке морального вреда в сумме 15 млн тенге, а также понудить Бердонгара удалить размещенную видеозапись и опубликовать опровержение на канале "Ютуб".

Приговором суда Курманиязов за публичное распространение через средства массовой информации заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство частного обвинителя, приговорен к 6 месяцам ограничения свободы с установлением пробационного контроля на указанный срок. Этим же приговором суда Торалиева признана невиновной в совершении уголовного правонарушения и оправдана. При разрешении дела суд принял во внимание результаты психолого-филологического исследования, опубликованные видеоролики, в которых Курманиязов заявил, что потерпевшая К. требует с них по 2 миллиона тенге. В суде доказано, что Курманиязов заведомо знал о недействительности озвученных им сведений", - отметили в суде.

Назначая наказания, суд учёл личность подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, совершённое им уголовное правонарушение относится к категории преступлений небольшой тяжести, а также мнение представителя частного обвинителя, не настаивавшего на назначении строгого наказания.

В отношении Торалиевой суд установил, что она сообщила ложные сведения со слов осужденного супруга. Суд посчитал, что она не знала о заведомой ложности оглашенных ею сведений, поэтому она оправдана. С осужденного Курманиязова суд взыскал в пользу потерпевшей (частного обвинителя) в счёт компенсации морального вреда 1 млн тенге и судебные расходы. Гражданский иск потерпевшей к А. Торалиевой оставлен без рассмотрения в связи с оправданием. Иск к Бердонгару о понуждении удалить с интернет-ресурса размещенные видеоролики и опубликовать опровержение оставлен без рассмотрения, так как в уголовном процессе рассматриваются только гражданские иски о возмещении вреда, причиненного непосредственно уголовным правонарушением", - прокомментировали в пресс-службе суда.

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