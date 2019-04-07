Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - В общественных местах Алматы планируется установка еще тысячи камер видеонаблюдения, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в полиции Алматы, при поддержке акимата в целях профилактики уличной преступности и раскрытия преступлений, готовится конкурс на выполнение работ по построению "Системы видеомониторинга мест массового скопления граждан", с установкой еще 1000 камер в общественных местах с выводом изображения в ЦОУ ДП и модернизации Центра оперативного управления.

"Вместе с тем одним из сдерживающих и профилактических факторов нарушения ПДД сегодня является Автоматизированная информационная система "Безопасность дорожного движения", включающая в себя 105 постов АИС "БДД". На сегодняшний день проводится работа по расширению "АИС "БДД" еще на 142 поста. Кроме того, внедрена система выявления нарушений со стороны водителей, осуществляющих движение по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. Бортовые комплексы системы "Жолак" (20 комплексов - 100 камер) установлены на городском общественном транспорте и предназначены для сбора фото- и видеоинформации с целью фиксации нарушений ПДД, а также для обеспечения свободного движения общественного транспорта по выделенной полосе", - отметил руководитель алматинской полиции генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

Также, по данным спикера, успешно реализуется программа "Безопасный двор". В настоящее время в городе установлено более 119 тыс. камер видеонаблюдения, 92% из них установлены во дворах, подъездах, подземных пешеходах, кафе, ресторанах и так далее без привлечения бюджетных средств. Программа "Безопасный двор" направлена на интеграцию видеопотока с городских камер и реализуется в целях профилактики и пресечения правонарушений, а также их оперативного раскрытия.





В 2018 году с помощью видеокамер раскрыто 1543 преступления, зафиксировано 950 964 административных правонарушений, в том числе 530 677 нарушений ПДД, наложено штрафов на сумму свыше 5 млрд тенге.

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