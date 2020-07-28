Система Orphus

В Павлодаре пресекли незаконную продажу 50 тыс медицинских масок

27.07.2020, 10:52 6049
В Павлодаре пресекли незаконную продажу 50 тыс медицинских масок
Павлодар. 27 июля. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Павлодарской области Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Антикоррупционной службой области выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы КФМ МФ РК, пресечена незаконная реализация физическим лицом 50 тысяч медицинских масок китайского происхождения без соответствующих документов (регистрационное свидетельство, сертификат безопасности и качества изделия Национального центра экспертизы). 
 
Установлено, что изъятые медицинские маски изготовлены не для Казахстана и были ввезены в страну с нарушениями правил ввоза и вывоза лекарственных средств и медицинских изделий. Материалы по факту направлены в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области для возбуждения административного дела.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая