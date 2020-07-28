В Павлодаре пресекли незаконную продажу 50 тыс медицинских масок

Павлодар. 27 июля. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Павлодарской области Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Антикоррупционной службой области выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы КФМ МФ РК, пресечена незаконная реализация физическим лицом 50 тысяч медицинских масок китайского происхождения без соответствующих документов (регистрационное свидетельство, сертификат безопасности и качества изделия Национального центра экспертизы).

Установлено, что изъятые медицинские маски изготовлены не для Казахстана и были ввезены в страну с нарушениями правил ввоза и вывоза лекарственных средств и медицинских изделий. Материалы по факту направлены в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области для возбуждения административного дела.

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