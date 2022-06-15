В Павлодаре руководители бесплатных секций пожаловались на сокращение госфинансирования

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По их словам, 20 июня будет обсуждаться сокращение финансирования этой программы, что может привести к ее закрытию, сообщает Pavlodarnews.kz.
На сегодняшний день программа приостановлена, с 10 марта дети лишены возможности записаться на бесплатный кружок. Программа "Арт-спорт" нацелена на развитие массового спорта. Но не у всех родителей есть возможность попасть к нам за свой счет. Поэтому хотелось бы знать, когда в нашей области возобновится бюджетное финансирование "Арт-спорта". Потому что каждый день нас спрашивают родители: когда у вас будет место? Место есть, но денег из бюджета нет - вот такая проблема", - говорят руководители арт-кружков.
По их словам, на встрече с руководителями управлений культуры и спорта они не получили ответы на свои вопросы. Поэтому составили письмо на имя акима Павлодарской области.
Обращение прокомментировали в областном управлении физкультуры и спорта. Там отметили, что в этом году программой подушевого финансирования дополнительно охватили 14 тысяч детей для занятий спортом.
Финансирование по Павлодарской области имеется, данную программу закрывать не планируют. Сегодня Министерство культуры и спорта рассматривает вопрос корректировки некоторых требований этой программы", - сообщили в управлении.
Напомним, программа была внедрена в РК с 1 мая прошлого года, чтобы обеспечить детям доступные занятия спортом и творчеством. "Арт-спорт" предполагает подушевое финансирование детских спортивных секций. Программа распространяется на всех детей от 4 до 17 лет, в том числе на детей с особыми потребностями.
Ранее в Нур-Султане родители устроили скандал из-за прекращения финансирования бесплатных кружков.
В Минкультуры и спорта заявили, что для полного охвата детей (4,5 млн) бесплатными кружками нужно 500 млрд на один год. На сегодня, чтобы довести нынешних детей до конца года, нужно дополнительно еще 50 млрд тенге.
В свою очередь вице-министр образования и науки Шолпан Каринова сообщила, что охват детей бесплатными секциями и кружками в стране будет увеличен.