В Павлодарской области за июнь 27 человек скончались от пневмонии

Это предварительные данные. Сейчас их изучает комиссия, которая анализирует сопутствующие диагнозы этих людей, чтобы точно выяснить, что же стало причиной смерти, сообщает Павлодар-онлайн.
Ситуацию с заболеванием коронавирусной инфекцией и вирусными пневмониями замакима назвал напряженной. Об этом в том числе говорит и вынужденное увеличение койко-мест в больницах для организации провизорных госпиталей.
По информации Сунгата Есимханова, в последние недели коечный фонд по области пришлось увеличить с 840 до 2379 мест. Из них 290 - это места в инфекционных стационарах, 2037 - в провизорных, остальные - карантинные.
Инфекционный блок, где проходят лечение пациенты с подтвержденной КВИ, загружен на 70%, там находятся 204 пациента, провизорные - на 92% по области, в Павлодаре - на 95%. Сейчас как провизорные госпитали работают почти все районные больницы. Каждый день поступает от 200 до 300 человек", - отметил замакима.
Напомним, по поручению главы региона Абылкаира Скакова было решено создавать дополнительные места для приема пациентов, в том числе приемно-сортировочный стационар откроется во дворце спорта "Баянтау". Медцентр "Евразия" в Аксу начнет принимать больных с сегодняшнего утра, уже задействован областной кардиоцентр, остальные больницы.
Ведется подготовительная работа по развертыванию дополнительного госпиталя на базе "Баянтау". Его будут использовать только в крайнем случае и только для пациентов с легким течением болезни. Здесь готовится около 200 коек, где будут оказывать первичную помощь", - пояснил Сунгат Есимханов.
По информации замакима, по области 44 человека с пневмонией сейчас находятся на ИВЛ. В июле в регион планируют привезти восемь аппаратов ИВЛ, пока их в области имеется 49.
Несмотря на сложную эпидобстановку, люди продолжают проводить массовые семейные мероприятия. На днях мониторинговая группа обнаружила, что в павлодарском ресторане отмечали проводы невесты. Организаторам праздника грозит наказание. В областном акимате в очередной раз попросили жителей региона не пренебрегать противоэпидемическими мероприятиями.
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