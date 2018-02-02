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В пятницу на большей территории Казахстана ожидаются снег и метель02.02.2018
  • Фото; ИА-Regnum
Общество  08:48

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории республики ожидается местами снег, низовая метель, лишь на севере, востоке и юго-востоке сохраняется погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, сохранится усиление ветра до 24-29 метров в секунду. В Жамбылской области местами сохраняется туман, днем местами гололед, ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду. В Южно-Казахстанской области ожидается местами туман, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами сохраняется туман, гололед, в Мангистауской области ночью усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Актюбинской, Костанайской областях местами сохраняется низовая метель, туман.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами туман, в Карагандинской области днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер до 17-22 метров в секунду, ночью и утром местами туман.
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