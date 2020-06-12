Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - В полиции Алматы опровергли информацию о восстановлении блокпостов вокруг города, передает Kazakhstan Today.

В сети распространяется информация о якобы вновь выставленных блокпостах на территории Алматы и Алматинской области. Неизвестные отмечают, что блокпосты якобы выставляются на выезде из южной столицы в сторону Каскелена, Узынагаша, Шамалгана", - сообщает Telegram-канал Coronavirus2020.kz .

В департаменте полиции города Алматы данную информацию назвали неверной. Блокпосты не будут выставляться.

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