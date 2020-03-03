В понедельник на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - В понедельник, 2 марта, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Большая часть территории Казахстана будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере ожидается снег, в центре - осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Костанайской, днем в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, в Жамбылской, днем в Кызылординской областях - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ожидается усиление ветра, в районе Жаланашколя до 17-22 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

В Туркестанской, Атырауской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства