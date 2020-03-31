В понедельник на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - В понедельник, 30 марта, большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь на юго-западе с прохождением атмосферных фронтов днем местами ожидается дождь. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами до 23 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами туман, в Карагандинской области днем местами усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Актюбинской области местами усиление ветра до 16 метров в секунду.

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