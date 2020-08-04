В понедельник на большей части Казахстана ожидается ясная погода без осадков

Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - В понедельник, 3 августа, на большей части Казахстана ожидается ясная погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием отрога антициклона на большей части РК сохраняется ясная погода без осадков. Лишь на западе под влиянием высотной ложбины пройдут дожди с грозами, ожидается шквал, пыльная буря, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, возможен град, днем на большей части усиление ветра до 17-23 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, возможен град, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается гроза, в Алматинской области при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской, днем Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

Днем в Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, на востоке Атырауской, севере Павлодарской, юге Карагандинской областей сохраняется сильная жара.

В Кызылординской области, на большей части Туркестанской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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