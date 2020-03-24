В понедельник на большей части Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - В понедельник, 23 марта, на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается на юге, юго-западе погода без осадков. На остальной территории с прохождением фронтальных разделов местами пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере - снег. Местами по республике сохраняются туман, гололед, на севере низовая метель, усиление ветра, в Кызылординской области ожидается порывы 30 метров в секунду и более, на юго-западе - пыльная буря", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, ночью местами усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем до 15-20, местами порывы 30 метров в секунду и более.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра местами до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются ветер 15-20, в горных и северных районах порывы 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, ночью и утром местами туман, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, днем местами гололед, усиление ветра днем местами до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ожидаются ночью местами туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской областях днем ожидается усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области днем пыльная буря.

В Костанайской области местами ожидаются гололед, туман.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, ночью Павлодарской областях местами ожидаются туман.

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