В понедельник на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - В понедельник, 27 апреля, на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, лишь на юге и юго-востоке - погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Кызылординской, днем в Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью в Костанайской области местами - туман.

Днем в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, туман.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства